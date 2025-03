Xác định 4 cặp tứ kết, lịch thi đấu cực hấp dẫn

Hai lượt trận cuối bảng C giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III - 2025 cúp THACO đã hạ màn vào tối nay 9.3, qua đó khép lại giai đoạn vòng bảng với 18 trận đấu căng thẳng.

8 cái tên xuất sắc giành vé vào tứ kết cũng đã lộ diện. Đó là Trường ĐH Quy Nhơn (nhất bảng A), Trường ĐH Tôn Đức Thắng (nhì bảng A), Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (nhất bảng B), Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (nhì bảng B), Trường ĐH Văn Hiến (ba bảng B), Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (nhất bảng C), Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (nhì bảng C) và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (ba bảng C).

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội đoạt ngôi đầu bảng C với 7 điểm sau 3 trận ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, các cặp tứ kết hấp dẫn đã được xác định.

- 15 giờ 30 ngày 11.3: Đội Trường ĐH Quy Nhơn gặp đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

- 17 giờ 45 ngày 11.3: Đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng gặp đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng

- 15 giờ 30 ngày 12.3: Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội gặp đội Trường ĐH Văn Hiến

- 17 giờ 45 ngày 12.3: Đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa gặp đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Ở vòng tứ kết, hai đội sẽ phân thắng bại trong 80 phút chính thức. Nếu hai đội hòa nhau sau 80 phút, loạt luân lưu sẽ được sử dụng.

Mùa trước, có đến 2 trong số 4 trận tứ kết phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu, đó là các cuộc so tài giữa Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường CĐ Công nghệ Kỹ thuật Nha Trang, cùng trận đấu giữa Trường ĐH Văn Hiến và Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.

Sau khi vòng tứ kết khép lại, 4 đội lọt vào bán kết sẽ nghỉ ngơi 1 ngày, rồi tiếp tục tranh tài vào ngày 14.3.