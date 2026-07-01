Xác định 7 đối thủ vào vòng 16 đội World Cup 2026: Đã có ‘danh tính’ 3 cặp đấu tiếp theo

Sau loạt trận thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào sáng 1.7, 3 cái tên mới nhất đã giành vé đi tiếp lần lượt là: Na Uy, Pháp và Mexico.

Ở trận đấu sớm nhất trong ngày 1.7 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Na Uy đã vượt qua Bờ Biển Ngà với tỷ số sát nút 2-1. Một lần nữa, Erling Haaland lại người lên tiếng với pha lập công ở những phút cuối trận để ấn định chiến thắng đầy kịch tính trước đại diện của châu Phi.

Đội tuyển Pháp gặp Paraguay ở vòng 16 đội World Cup

Mbappe (10) tiếp tục tỏa sáng để đưa đội tuyển Pháp vào vòng 16 đội World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Đương kim á quân Pháp dễ dàng vượt qua đối thủ được đánh giá khó chịu Thụy Điển. Không ai khác, Mbappe tiếp tục rực sáng với cú đúp bàn thắng trong trận đấu ở vòng 32 đội. "Gà trống Gaulois" giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 trước Thụy Điển. Pha lập công còn lại do Bradley Barcola ghi.

Mexico không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Ecuador trên thánh địa Azteca. Mexico có lần thứ hai trong lịch sử dự World Cup vượt qua vòng đấu loại trực tiếp (trước đó vào năm 1986).

Tính đến lúc này, vòng 16 đội World Cup 2026 đã xác định được 7 cái tên sẽ góp mặt tranh tài gồm: Canada, Brazil, Paraguay, Ma Rốc, Na Uy, Pháp và Mexico.

3 cặp đấu đầu tiên ở vòng 16 đội cũng đã lộ diện: Paraguay gặp Pháp, Canada chạm trán Ma Rốc, Brazil đụng độ Na Uy. Trận đấu mở màn cho vòng 16 đội là cuộc đối đầu giữa Canada và Ma Rốc, diễn ra lúc 0 giờ ngày 5.7.