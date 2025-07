Xác định 8 đội tranh tài ở tứ kết giải U.21 quốc gia 2025: HAGL đứng đầu bảng

Các đội mạnh giành vé vào tứ kết U.21 quốc gia

U.21 PVF đã sớm giành vé ở bảng B vào tứ kết nên trận gặp U.21 TP.HCM chỉ có ý nghĩa thủ tục. Trong lúc đó, TP.HCM cần ít nhất 1 điểm để giành vé đi tiếp nên chơi thận trọng, chủ trương đá chậm chắc để đảm bảo sự an toàn cho mảnh lưới đội nhà trước một PVF có chất lượng đội hình tốt hơn. Và U.21 TP.HCM đã hoàn thành mục tiêu khi có 1 điểm trước đối thủ sau kết quả hòa 0-0.

U.21 PVF giành vé sớm

Đều sớm vào bán kết nên cuộc đọ sức giữa U.21 LPBank HAGL I và U.21 Hà Nội chỉ mang tính chất xác định ngôi đầu. Trong hiệp 1, hai đội chơi khá ngang ngửa. Với thế trận ấy, cả LPBank HAGL I và Hà Nội không tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của nhau. Sang đến hiệp 2, thế bế tắc đã sớm được phá vỡ ở phút 53, Thiên Phú đánh đầu ghi bàn thắng cho Hà Nội. Tình thế buộc LPBank HAGL I phải dồn lên và những nỗ lực của đội bóng trẻ phố núi cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Gia Bảo cũng từ một tình huống đánh đầu. Với kết quả này, Hà Nội và LPBank HAGL I cùng có 7 điểm nhưng U.21 LPBank HAGL I đứng đầu do hơn chỉ số phụ.

Ở trận còn lại, Thể Công Viettel đã vượt qua Tây Ninh với tỷ số 3-0

U.21 HAGL I và U.21 Hà Nội dắt tay vào tứ kết

Ở trận còn lại của bảng này, U.21 Đồng Tháp đã vượt qua U.21 Đắk Lắk với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, Đắk Lắk gây bất ngờ bằng bàn dẫn trước ở phút 41 do công của Trung Thành sau pha đột phá rồi dứt điểm trực diện khung thành Đồng Tháp. Phút 51, Hoài Nhân thực hiện thành công quả 11m để bắt đầu ngược dòng cho đội bóng trẻ miền Tây. Phút 64, Phú Cường đặt lòng tinh tế nâng tỷ số lên 2-1 trước khi Hữu Thiện sút cận thành ở phút 81 ấn định chiến thắng cho Đồng Tháp.

U.21 Đồng Tháp thắng đậm trận cuối vòng bảng

Kết thúc vòng bảng, vòng tứ kết đã xác định được 8 đội góp mặt. Trong đó, SHB Đà Nẵng, PVF-CAND (bảng A), PVF, Thể Công Viettel (bảng B), LPBank HAGL I, Hà Nội (bảng C) giành 6 vé trực tiếp cho 2 vị trí nhất nhì ở 3 bảng. Hai vé thứ ba có thành tích tốt nhất đã thuộc về SLNA (bảng A, 4 điểm) và TP.HCM (bảng B, 4 điểm) do đội đứng thứ ba ở bảng C là Đồng Tháp chỉ có 3 điểm. Cả 4 trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 27.7 tới.