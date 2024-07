Xác định 8 đội vào tứ kết bóng đá nữ Olympic 2024: Canada vượt ải thần kỳ

Lượt trận cuối cùng của vòng bảng môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 diễn ra từ khuya 31.7 đến rạng sáng 1.8. Theo đó, hai đội bóng đứng đầu mỗi bảng (3 bảng) và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào chơi ở vòng tứ kết.



Tại bảng C thi đấu sớm nhất ở lượt trận cuối vòng bảng (22 giờ ngày 31.7), Olympic nữ Nhật Bản giành chiến thắng 3-1 trước Olympic nữ Nigeria, còn Olympic nữ Tây Ban Nha đánh bại Olympic nữ Brazil với tỷ số 2-0. Olympic nữ Tây Ban Nha đi tiếp với vị trí nhất bảng C, cùng thành tích 3 trận toàn thắng. Olympic nữ Nhật Bản cũng vào vòng trong với tư cách là đội nhì bảng C, khi có 6 điểm.

Olympic nữ Brazil đi tiếp với 1 trận thắng trước Nigeria REUTERS

Olympic nữ Brazil dù thi đấu không tốt (có 3 điểm, hiệu số -2 sau 3 trận), nhưng vẫn "thoát hiểm" và xuất hiện tại vòng đấu knock-out với tư cách là đội đứng 3 có thành tích tốt nhất

Lượt trận cuối bảng B diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 1.8, với những chiến thắng thuộc về Olympic nữ Mỹ (2-1 trước Olympic nữ Úc) và Olympic nữ Đức (4-1 trước Olympic nữ Zambia). Đây cũng là 2 gương mặt đại diện của bảng B sẽ tranh tài ở tứ kết. Olympic nữ Mỹ dẫn đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đốt, trong khi Olympic nữ Đức xếp nhì bảng với 6 điểm.

Olympic nữ Canada dù bị trừ đến 6 điểm nhưng vẫn vào tứ kết với vị trí nhì bảng A REUTERS

So với B và C, cuộc đua tranh vé vào tứ kết của bảng A có phần căng thẳng hơn. Ở lượt trận cuối cùng (diễn ra vào 2 giờ hôm nay, 1.8), chủ nhà Olympic nữ Pháp có chiến thắng 2-1 Olympic nữ New Zealand để giành ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, Olympic nữ Canada bị dồn vào thế khó ngay sau lượt trận đầu tiên vì bị trừ đến 6 điểm và mất HLV trưởng do bê bối quay lén đối thủ. Tuy nhiên, Olympic nữ Canada đã chứng tỏ đẳng cấp khi khép lại vòng bảng với 3 chiến thắng. Ở lượt trận cuối bảng A, Olympic nữ Canada quật ngã Olympic nữ Colombia với tỷ số 1-0. Qua đó, Olympic nữ Canada đã vượt ải một cách thần kỳ để góp mặt ở tứ kết với vị trí thứ 2 ở bảng A (3 điểm, hiệu số +3). Olympic nữ Colombia rơi xuống vị trí thứ 3 nhưng vẫn có vé vào vòng trong với 3 điểm, hiệu số 0.

Tính đến lúc này, các cặp đấu ở tứ kết môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024 đã được xác định. Vòng knock-out đầu tiên hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, với những cặp đấu hay. Ngày 3.8, Mỹ gặp Nhật Bản (20 giờ), Tây Ban Nha chạm trán Colombia (22 giờ). Ngày 4.8, Canada đối đầu Đức (0 giờ), Pháp đụng Brazil (2 giờ).