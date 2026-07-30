Xác định đầy đủ kênh phát sóng đội tuyển Việt Nam đấu Singapore: Trận nóng, gay cấn!

Xem đội tuyển Việt Nam gặp Singapore trên kênh nào?

20 giờ ngày mai (31.7), đội tuyển Việt Nam bước vào lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026, với màn thư hùng gặp Singapore.

Sau hai lượt đấu, đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng A với 3 điểm, hiệu số +7. Học trò ông Kim Sang-sik thắng Timor Leste (7-0) ở lượt đầu, sau đó nghỉ lượt hai. Singapore đứng đầu với 6 điểm, hiệu số +3 nhờ toàn thắng trước Campuchia và Timor Leste.

Để lấy lại ngôi đầu bảng, đội tuyển Việt Nam phải đánh bại Singapore. Nếu chỉ giành 1 điểm, thầy trò ông Kim sẽ gặp khó trong cuộc đua vào bán kết.

Áp lực phải thắng dồn lên vai đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore được tường thuật trực tiếp trên nhiều kênh phát và nền tảng, như VTV6, VTV7, VTVgo, FPT Play và TV360. Người hâm mộ trong và ngoài nước có nhiều nguồn để thưởng thức trận đấu, ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận đấu quan trọng định đoạt tấm vé vào bán kết.

Quyết giữ chiến thắng

Đội tuyển Việt Nam có 28 năm bất bại trước Singapore trên mọi mặt trận, tính từ sau năm 1998 đến nay. Việt Nam cũng thắng Singapore ở cả hai lượt bán kết ASEAN Cup cách đây 2 năm (tổng tỷ số 5-1), nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn thận trọng trước màn so tài sẽ định đoạt ngôi đầu bảng ở lượt này.

"Trận gặp Singapore rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi cần chiến thắng để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Chúng tôi hiểu rằng màn so tài với Singapore sẽ khốc liệt, nhưng trong những ngày qua, các cầu thủ Việt Nam đã hồi phục tốt để lấy lại thể lực", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

"Mong khán giả đến sân ủng hộ toàn đội. Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng chơi hay nhất có thể".

Ở lần chạm trán này, Singapore có HLV mới, đó là ông Gavin Lee. Nhà cầm quân 36 tuổi gây tiếng vang khi đưa Singapore đến với VCK Asian Cup 2027. Trước trận gặp Việt Nam, ông Lee cũng giúp Singapore lấy trọn 6 điểm trước Campuchia và Timor Leste. Theo HLV Kim Sang-sik, Singapore vẫn là đối thủ đáng gờm.

Đội tuyển Singapore tập làm quen sân ẢNH: MINH TÚ

"Thành tích đối đầu giữa Việt Nam và Singapore mang tới tín hiệu tốt. Ở trận ngày mai, đội tuyển Việt Nam phải ra sân với quyết tâm chiến thắng. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt để nối dài kỷ lục bất bại đó", HLV Kim đánh giá.

Ở chiều ngược lại, HLV Gavin Lee của Singapore thận trọng: "Đội tuyển Việt Nam rất khác Campuchia hay Timor Leste. Singapore sẽ vận dụng kinh nghiệm đã có tại chuyến tập huấn Nhật Bản để xây dựng đấu pháp phù hợp. Là HLV, tôi sẽ giúp cầu thủ có cảm quan không gian, có lối chơi và biết chọn vị trí đúng đắn trong từng tình huống. Singapore sẽ nỗ lực.

Singapore phải tập trung vào từng trận đấu. Cầu thủ phải kiểm soát tình hình. Trận gặp Việt Nam không dễ, nhưng các cầu thủ phải giữ mình và kiểm soát thật tốt. Chúng tôi muốn xem mình có thể đi xa đến đâu. Đây là bài kiểm tra cho Singapore, rằng sự chuẩn bị của đội trong thời gian qua sẽ mang đến kết quả gì".

Hôm nay, cả hai đội Việt Nam và Singapore đã có buổi tập chính thức làm quen sân Mỹ Đình, qua đó hoàn thành thủ tục chuẩn bị trận đấu.



