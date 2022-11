Xác định được ô tô liên quan đến vụ 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc

Sáng 11.11, Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết đã xác định được xe ô tô tải có liên quan đến vụ tai nạn khiến 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc vào tối 4.11.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ tai nạn giao thông trên xảy ra khoảng 20 giờ 10 phút ngày 4.11 tại Km 98 + 600 đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai, Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Thắng Lợi (25 tuổi, ngụ H.Đức Huệ, Long An) và anh Trần Tấn Hà (22 tuổi, ngụ H.Thanh Hóa, Long An) đi trên xe máy BS 63B2 - 650.42 (chưa xác định người điều khiển xe) lưu thông theo hướng TP.Bảo Lộc - TP.HCM. Khi đến khúc cua tại Km 98 + 600 đã xảy ra va chạm với xe ô tô.





Vụ va chạm khiến xe máy và người trên xe ngã ra đường, bị một xe ô tô khác cán tử vong tại chỗ (tài xế ô tô này đã lái xe rời khỏi hiện trường); hiện công an Lâm Đồng tiếp tục truy tìm xe ô tô này.

Sau vụ tai nạn, Công an H.Đạ Huoai phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương cuộc điều tra, truy tìm xe gây tai nạn liên quan. Đến nay công an xác định được chiếc xe ô tô tải loại 1,4 tấn mang biển kiểm soát 51D-38222, chở hàng tuyến TP.HCM - Đức Trọng, là một trong những phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong.

Hiện công an đã tạm giữ xe tải này, đồng thời yêu cầu tài xế lái xe lên làm rõ vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong.