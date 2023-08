Xác định ngày U.23 Việt Nam đến Việt Trì đá vòng loại châu Á 2024

Theo kế hoạch, bảng C của vòng loại giải U.23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 12.9 tại sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) với sự tham gia của 4 đội bóng là U.23 Việt Nam, U.23 Singapore, U.23 Guam, U.23 Yemen. Các đội tại bảng C sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm, xếp hạng. Đội xếp thứ nhất ở mỗi bảng và 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất (trong 10 bảng) sẽ giành quyền góp mặt tại VCK cùng với chủ nhà U.23 Qatar.



Theo lịch thi đấu đã được công bố, đội tuyển U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier sẽ đá trận ra quân gặp U.23 Guam vào lúc 19 giờ ngày 6.9, gặp U.23 Yemen vào 19 giờ ngày 9.9 và chạm trán U.23 Singapore vào lúc 19 giờ ngày 12.9.

Buổi họp triển khai công tác tổ chức vòng loại U.23 châu Á 2024 VFF

Tại cuộc họp triển khai công tác tổ chức, đại diện các bên liên quan đã thống nhất phương án tổ chức toàn bộ các trận đấu của bảng C vòng loại U.23 châu Á 2024 trên sân Việt Trì. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, y tế, nguồn điện… ở các khu vực phòng chuyên môn, nơi luyện tập, lưu trú, thi đấu, họp báo của các đội tuyển sẽ được ban tổ chức bám sát theo yêu cầu từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Đồng thời, ban tổ chức trận đấu cũng xây dựng các phương án phát hành vé để phục vụ nhu cầu theo dõi và cổ vũ cho các đội tuyển của người hâm mộ.

Bên cạnh đó, ban tổ chức trận đấu phải đặc biệt lưu ý về lực lượng an ninh với phương án dẫn các đoàn, đội tuyển trong những ngày thi đấu chính thức. Các bộ phận chuyên môn cần rà soát, chuẩn bị tốt những điều kiện về âm thanh, ánh sáng, trang thiết bị tại sân Việt Trì để đảm bảo các điều kiện tổ chức thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dự kiến, đội U.23 Việt Nam của HLV Troussier sẽ đến TP.Việt Trì vào ngày 30.8 VFF

Dự kiến, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có mặt tại TP.Việt Trì vào ngày 30.8. Đội bóng của HLV Troussier sẽ bước vào tập luyện ngay lập tức để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giành vé dự VCK U.23 châu Á 2024.