Tối 15.7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Vạn An (H.Nam Đàn cũ), tỉnh Nghệ An, khiến 3 người tử vong, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Ba (37 tuổi, ngụ xã Vạn An).



Xác định tài xế thật trong vụ ô tô lao xuống sông ở Nghệ An, 3 người tử vong

Thông tin đăng tải trên Cổng thông tin Công an Nghệ An cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng CSGT, Công an xã Vạn An cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, giải quyết vụ tai nạn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Trần Hữu Ba là người đã điều khiển xe ô tô mang biển số 37A -348.xx gây tai nạn vào 16 giờ 46 ngày 13.7 tại Km32+100 QL46A, thuộc xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Khác với thông tin này, trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, theo báo cáo ngày 15.7 của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An gửi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Nghệ An, người điều khiển xe ô tô 5 chỗ ngồi nêu trên là anh Trần Hồng S. (35 tuổi, ngụ xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo báo cáo, khoảng 16 giờ 30 ngày 13.7, trên QL46A, đoạn qua xã Vạn An xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô mang biển số 37A-348.xx do anh Trần Hồng S. điều khiển, lưu thông theo hướng xã Kim Liên đến xã Vạn An.