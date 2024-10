Xác định thêm danh tính 2 nạn nhân Làng Nủ

Ngày 8.10, thông tin từ Công an H.Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cho biết, cơ quan này đã có kết quả giám định ADN của 2 thi thể được tìm thấy tại hiện trường xảy ra lũ ống tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Theo đó, 2 nạn nhân được xác định danh tính là anh H.V.G. (39 tuổi) và em H.Q.L (10 tuổi) cùng ở thôn Làng Nủ.

Hiện trường vụ lũ ống xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, tỉnh Lào Cai ẢNH: TUẤN MINH

Trước đó, ngày 30.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bảo Yên đã tiếp nhận 3 mẫu do Công an H.Lục Yên (Yên Bái) thu thập được của các nạn nhân trôi dạt trên sông Chảy hiện chưa xác định được danh tính và 3 mẫu cơ quan CSĐT Công an H.Bảo Yên thu thập được của các tử thi tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh.

Ngày 2.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bảo Yên tiến hành bàn giao toàn bộ số mẫu trên cho Sở Y tế tỉnh Lào Cai để xét nghiệm ADN để xác định danh tính các nạn nhân và thân nhân có người chết và mất tích.

Thảm họa Làng Nủ: Những bài học sống còn

Sau khi giám định ADN trong số 6 mẫu do Công an H.Bảo Yên đã bàn giao, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã xác định được danh tính của 2 người nêu trên. Như vậy đến ngày 8.10, thôn Làng Nủ vẫn còn 7 người mất tích.

Trước đó, rạng sáng ngày 10.9, vụ lũ ống, sạt lở đất kinh hoàng đã vùi lấp hoàn toàn hơn 30 ngôi nhà tại thôn Làng Nủ. Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai xác định đã có 56 người thiệt mạng, 16 người bị thương và 87 người được xác định an toàn.

Ngày 2.10, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức hội thảo khoa học: "Thảm họa Làng Nủ - nguyên nhân và giải pháp phòng tránh" báo cáo kết quả ban đầu nghiên cứu về cơ chế lũ bùn gây ra thảm họa Làng Nủ sáng 10.9 và đưa ra khuyến nghị phòng chống tái diễn thảm họa tương tự.

Chia sẻ tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Châu Lân, (Trường ĐH Giao thông vận tải) và TS Nguyễn Tuấn Nghĩa (Trường ĐH Thủy lợi) trực tiếp nghiên cứu tại hiện trường, cho biết nguyên nhân gây lũ bùn phá hủy thôn Làng Nủ được xác định là do cường độ mưa cao trong ngày 9.9 và lượng mưa tích lũy trong 3 ngày bão số 3 (bão Yagi) quá lớn gây trượt lở khối lượng lớn, tích tụ vật liệu vào đoạn co hẹp, tạo đập tạm thời.

Đến khoảng 6 giờ ngày 10.9, con đập này bị vỡ với vận tốc dòng chảy quá lớn kèm bùn đá, khiến lũ bất thình lình đổ ập xóa sạch thôn Làng Nủ.

Cũng theo tính toán của các nhà khoa học, chiều dài dòng lũ bùn đá (từ đỉnh núi Con Voi xuống thôn Làng Nủ) là 3,6 km. Diện tích ảnh hưởng của dòng lũ bùn đá là khoảng 38 ha.

Chiều sâu tích tụ dòng bùn là 8 - 15 m, nơi sâu nhất khoảng 18 m, vận tốc dòng chảy tối đa rất lớn lên tới 20 m/giây. Thời gian chảy từ trên núi xuống (cho cả quãng đường 3,6 km) là khoảng 10 - 15 phút.