Xác lập tầm cao mới cho cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm là dịp rất quan trọng để nâng tầm gắn kết chiến lược

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17.4.

Trả lời báo chí trước chuyến thăm, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

"Chuyến thăm diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (tháng 4.2025) và là lần thứ ba trong chưa đầy hai năm, lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước tiến hành thăm song phương", ông Vũ chia sẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, chuyến thăm đánh dấu một khởi đầu mới trong quan hệ song phương khi cả hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới: Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, Trung Quốc khởi đầu triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15.

"Việc hai bên sớm tổ chức chuyến thăm thể hiện sự coi trọng hàng đầu và quyết tâm cao của hai bên đối với việc phát triển mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” ngày càng bền vững hơn, ổn định, thực chất hơn trong thời gian tới", ông Vũ khẳng định.

"Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước sẽ cùng xác định những định hướng mới, đột phá mới trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nỗ lực cùng hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của mỗi nước", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết.

Bên cạnh đó, chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các giải pháp tháo gỡ một số vấn đề còn khác biệt, vướng mắc, tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, từ đó góp phần làm cho mối quan hệ hai nước ngày càng ổn định, bền vững, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

"Có thể thấy rằng, mối quan hệ ngày càng ổn định, hiệu quả và thực chất giữa hai nước sẽ góp phần đắc lực cho việc hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, phát triển của cả Việt Nam và Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, góp phần giữ vững ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực bất ổn, bất định hiện nay. Chính vì vậy, chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, tạo dấu ấn, tạo xung lực mới cho quan hệ song phương", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định.

Nền tảng vững chắc cho tương lai

Đánh giá về thành tựu thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết quan hệ Việt - Trung duy trì đà phát triển tích cực theo định hướng “6 hơn” . Tin cậy chính trị giữa hai bên được củng cố và tăng cường, tiếp tục phát huy vai trò định hướng chiến lược, dẫn dắt quan hệ song phương phát triển trên các lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên dưới nhiều hình thức linh hoạt.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra sôi động. Các cơ chế trao đổi, hợp tác ngày càng toàn diện, phong phú, thể hiện sự tin cậy cao cũng như tinh thần chủ động, tích cực trong thúc đẩy hợp tác về chính trị giữa hai nước.

Hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng - an ninh có nhiều dấu ấn và chuyển biến thực chất. Nổi bật là hai bên vừa qua đã lần đầu tiên tổ chức thành công Phiên họp lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an trong khuôn khổ Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt con số ấn tượng 256,4 tỉ USD, tăng 24,8% so với năm trước .Về đầu tư, Trung Quốc hiện đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký tại Việt Nam với 5,96 tỉ USD, tăng 33,4%.

Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân và du lịch cũng ghi nhận những con số kỷ lục. Năm 2025, Việt Nam đón 5,28 triệu lượt du khách Trung Quốc (tăng 41,3%), đứng đầu về lượng khách quốc tế. Số lượng du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc cũng đạt mức gần 24.000 người, tăng gấp đôi so với năm 2019.

Hai bên cũng duy trì phối hợp, hợp tác tốt tại các cơ chế đa phương; chia sẻ quan điểm về ủng hộ chủ nghĩa đa phương với Liên Hiệp Quốc làm trung tâm và luật pháp quốc tế làm nền tảng, ủng hộ các sáng kiến phát triển quan trọng của nhau, ủng hộ nhau phát huy vai trò tích cực tại các diễn đàn đa phương.

Vấn đề biên giới, lãnh thổ, tình hình biên giới trên đất liền tổng thể duy trì ổn định, các cơ chế trao đổi, đàm phán, hợp tác giữa hai bên về vấn đề trên biển được duy trì thường xuyên, cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

"Để quan hệ Việt - Trung đạt được những thành quả toàn diện, thực chất như trên, yếu tố quan trọng hàng đầu là sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; sự chung tay, vào cuộc quyết liệt, sự ủng hộ mạnh mẽ, nỗ lực bền bỉ của các ban, bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước", Thứ trưởng khẳng định.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, những thành tựu đạt được thời gian qua không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai Đảng, hai nước, mà còn đóng vai trò quan trọng đối với ổn định và phát triển của khu vực.

Đây là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục đưa quan hệ song phương phát triển theo hướng ổn định, lành mạnh, bền vững và lâu dài trong thời gian tới, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để mở ra những đột phá, đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới, với động lực và không gian hợp tác mới nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.