Xác minh clip người mặc áo xe công nghệ cầm hung khí đánh người đi đường

Trần Kha
18/04/2026 16:08 GMT+7

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ dùng hung khí đánh người trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Ngày 18.4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo của một hãng xe ôm công nghệ đánh người trên đường, gây bức xúc. Vụ việc bước đầu được xác định xảy ra tại giao lộ Lô Tư - Mã Lò (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM).

Người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tấn công nam thanh niên

Theo nội dung đoạn clip dài 36 giây, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ và nam thanh niên trẻ tuổi đứng cự cãi nhau trên đường. Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông liên tục chửi thề và dọa đánh, trong khi nam thanh niên cũng thách thức "đập đi".

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đi đến chỗ xe máy, mở yên lên. Người này cầm vật giống "cây dũ" tấn công nam thanh niên. Nam thanh niên và người đứng quay phim phải bỏ chạy.

Một số người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, sự việc xảy ra ngày 16.4. Thời điểm đó, họ nghe tiếng cự cãi rồi thấy người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tấn công, rượt đuổi hai nam thanh niên đi xe máy bỏ chạy trên đường. Theo người dân, nguyên nhân là do mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông trên đường, nghi do va quẹt xe.

Khu vực xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ việc, trưa 18.4, Công an phường Bình Hưng Hòa đã có mặt tại khu vực giao lộ Lô Tư - Mã Lò để ghi nhận thông tin, đồng thời trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh xung quanh nhằm xác định danh tính những người liên quan để mời về làm rõ.

Trước thực trạng các vụ xô xát do va chạm giao thông có dấu hiệu gia tăng, cơ quan chức năng khuyến cáo khi xảy ra sự cố va chạm trên đường, người dân cần giữ thái độ ôn hòa, bình tĩnh để giải quyết thay vì sử dụng bạo lực.

Mọi hành vi xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm. Việc dùng hung khí hành hung người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "cố ý gây thương tích" hoặc "gây rối trật tự công cộng".


Tin liên quan

Nam thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ đập kính xe tải khai gì?

Nam thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ đập kính xe tải khai gì?

Do tránh 1 xe taxi công nghệ, xe tải do anh T. điều khiển lấn sang làn xe máy, suýt va chạm với xe máy của P.V.T. Giữa P.V.T và tài xế xe tải xảy ra cự cãi, xô xát.

Khám phá thêm chủ đề

xe ôm công nghệ Hung khí cây dũ va quẹt xe mâu thuẫn
