Xác minh danh tính thi thể nam giới nổi trên sông Tiền

Ngày 11.5, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và Công an H.Long Hồ tổ chức khám nghiệm một thi thể nổi trên sông Tiền đang trong giai đoạn phân hủy.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân NAM LONG

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 10.5, trong lúc giăng lưới trên sông Tiền (đoạn thuộc ấp Phú Mỹ 1, xã Đồng Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long), người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông, tấp vào đám lục bình gần đó liền trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời tổ chức khám nghiệm tử thi. Thi thể trên là nam giới đang trong giai đoạn phân hủy, có các đặc điểm như: tóc ngắn, mặc áo sơ mi dài tay, sọc ca rô xanh đen, quần jeans, cao khoảng 1,7 m, có độ tuổi khoảng từ 30 đến 45.

Vụ thi thể trên sông Tiền đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo đến công an các địa phương và người dân để xác định danh tính nạn nhân và làm rõ sự việc.