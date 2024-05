Xác minh thông tin nữ du khách Hà Nội bị đánh thủng màng nhĩ ở Ninh Thuận

Sáng 6.5, Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận phối hợp các cơ quan chức năng H.Ninh Hải đến kiểm tra, xác minh vụ nữ du khách tố bị đánh thủng màng nhĩ tại khu vực bãi Kinh (xả Vĩnh Hải, H.Ninh Hải) do Công ty CP Casa Mia Ninh Thuận quản lý.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận kiểm tra, xác minh vụ nữ du khách tố bị đánh thủng màng nhĩ tại khu vực bãi Kinh do Công ty CP Casa Mia Ninh Thuận quản lý. THIỆN NHÂN

Trước đó, vào 10 giờ 56 phút ngày 5.5, tài khoản mạng xã hội của nữ du khách "D.L" đăng thông tin kèm đoạn clip dài 59 giây lên facebook với nội dung phản ánh nữ du khách bị hành hung bởi nhân viên Khu du lịch bãi Kinh – Bình Hưng.

Du khách tố cáo bị nhóm người mặc áo đen hành hung CẮT TỪ CLIP

Nữ du khách kể, vào chiều 2.5, bà cùng nhóm bạn đến bãi Kinh để thuê thuyền sup (hay gọi là ván chèo). Trong khi chèo, bạn của D.L bị lật thuyền sup, kêu cứu. Lúc này, một nhóm thanh niên lái mô tô nước tiếp cận D.L ra giá 200.000 đồng để ra cứu người. Tuy nhiên, họ chỉ lái mô tô nước ra kéo thuyền sup vào, còn du khách tự bơi vào bờ.

Bãi Kinh nơi du khách tố cáo bị hành hung THIỆN NHÂN

Khi nhóm du khách cho rằng không được ưu tiên cứu người thì một người trong nhóm lái mô tô nước đã có lời lẽ xúc phạm các du khách. Không dừng lại ở đó, một người trong nhóm mô tô dùng tay đánh bà D.L, khi nữ du khách đang ghi hình lại vụ việc.

Bà D.L. cho biết thêm, khi về đến Hà Nội, bà đã đi khám và phát hiện có máu đông ở tai, bác sĩ kết luận bị thủng màng nhĩ tai trái.

Làm việc với đoàn công tác, ông Hoàng Hải Trung, quản lý Khu du lịch bãi Kinh, cho biết chiều 2.5 nhóm khách 3 người gồm 1 nữ, 2 nam đến từ Hà Nội mua vé vào bãi tắm của khách sạn Casa Maya tắm biển, uống nước, chụp ảnh check-in.

Đến khoảng 16 giờ, ông Trung nhận được thông tin một người trong nhóm cho thuê mô tô nước (không thuộc công ty ông Trung quản lý) đánh nữ du khách nên hướng dẫn các du khách trình báo với Công an xã Vĩnh Hải. Sau đó, nhóm du khách này đã rời đi.

Theo ông Trung, nhóm người kinh doanh mô tô nước không phải người tỉnh Ninh Thuận mà có thể là người của tỉnh khác. "Chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị cấp, ngành chức năng xử lý nhóm người này xâm lấn đất trái phép, kinh doanh dịch vụ không có giấy phép hoạt động, nhân viên của công ty tôi nhiều lần bị đánh, hành hung", ông Trung thông tin và cho biết, hôm qua (5.5) ông có gọi điện hỏi thăm nữ du khách và cũng nói rõ khách mua vé vào khu du lịch, sự việc xảy ra như vậy phía công ty cũng có trách nhiệm và muốn hỗ trợ phần kinh phí để mua thuốc men.

Bà Phạm Thị Thanh Hường, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận cho biết, ngay khi tiếp nhận sự việc, đơn vị đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị phối hợp cùng đại diện chính quyền huyện, xã xuống nắm lại thông tin, kiểm chứng sự việc, đồng thời phối hợp với phía công an để xác minh đối tượng đánh nữ du khách trên. "Trách nhiệm của ngành, địa phương sẽ cố gắng xác minh rõ để xử lý thỏa đáng vụ việc, không để tình trạng lộn xộn, khách bị đe dọa như vậy cũng khó cho hình ảnh của ngành du lịch", bà Hường nói.