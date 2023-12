Xác tàu gỗ hơn trăm năm tuổi xuất hiện tại bờ biển Hội An

Sáng 27.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết xác tàu gỗ được phát hiện tại bờ biển Hội An đoạn qua khối phố Tân Thành (P.Cẩm An, TP.Hội An) là ghe bầu bị chìm hồi xưa.

Hiện thành phố đang giao cho Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An nghiên cứu, khảo sát cụ thể để có phương án trục vớt thân tàu này lên. Nếu cần thiết thì mời thêm Viện Khảo cổ học tham gia nghiên cứu.

Một phần xác tàu được phát hiện tại bờ biển Hội An MẠNH CƯỜNG

"Ghe bầu này thời xưa dân buôn Hội An thường dùng để chở gạo, cá… đi buôn bán khắp nơi. Ghe này có tuổi đời cũng hơn 100 năm", ông Sơn nói.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong sáng cùng ngày, xác tàu này khoảng 15 m, rộng khoảng 3 m. Phần khung gỗ ôm quanh thân nổi lên mặt cát tạo hình bao quanh thân tàu, nhìn giống kiểu tàu cổ. Rất đông người dân tò mò cũng tìm đến xem, chiêm ngưỡng xác tàu này.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng có mặt túc trực để bảo vệ hiện trường. Tuy nhiên, thời tiết trong sáng cùng ngày có sóng to gió lớn chưa thể tiếp cận xác tàu.

Ông Nguyễn Văn Đông (60 tuổi, ở khối phố Tân Thành) cho biết vị trí xác tàu trước đây là vườn nhà dân. Tuy nhiên, theo thời gian bờ biển Hội An ngày một sạt lở, ăn sâu vào đất liền hàng trăm mét nên người dân buộc phải di dời đến nơi ở an toàn. Lâu ngày do bão lụt, sóng biển đánh vào, đất cát bị trôi ra biển nên xác tàu mới lộ diện.

Theo nhiều người dân, gỗ làm tàu là loại gỗ mun đen MẠNH CƯỜNG

"Theo quan sát và kinh nghiệm của người dân Hội An thì có thể nhận định đây là ghe bầu của dân buôn xưa. Ghe này di chuyển thuyền buồm chứ không phải máy. Có thể nói đây là tàu cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Loại gỗ làm ra ghe này là mun đen. Đây là một loại gỗ rất hiếm, có sức chịu bền rất lớn. Hiện này loại gỗ này rất khó mà tìm ra, bởi nó rất quý hiếm", ông Đông nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBND P.Cẩm An, cho hay trước đó vào sáng 26.12, người dân địa phương bất ngờ phát hiện phần khung con tàu gỗ giống như tàu cổ nổi dần lên dưới lớp cát thuộc bờ biển P.Cẩm An. Vị trí phát hiện tàu nằm sát bờ biển, cách UBND phường khoảng 400 m.

Người dân cũng như chính quyền nhận định đây là ghe bầu của dân buôn Hội An xưa MẠNH CƯỜNG

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng công an, dân quân… bảo vệ giữ nguyên hiện trường. Đồng thời, báo cáo UBND TP.Hội An cũng như các đơn vị liên quan đến kiểm tra, đánh giá cụ thể để có hướng xử lý vấn đề này.

"Hiện thân tàu vẫn đang nằm dưới cát là phần lớn nên chưa thể xác được đây là loại gì. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của người dân thì xác phần tàu gỗ này được xác định là ghe bầu của thương lái xưa", ông Công nói.