Xác thực khuôn mặt khi chuyển tiền gặp khó do phẫu thuật thẩm mỹ làm thế nào?

Các ngân hàng hiện nay đang tăng tốc triển khai việc xác thực sinh trắc học trong chuyển khoản trước ngày 1.7. Theo Quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1.7, khách hàng phải thực hiện xác thực sinh trắc học khi giao dịch ngân hàng lần đầu bằng Mobile Banking. Theo đó, giao dịch chuyển tiền trực tuyến trên 10 triệu đồng một lần hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng mỗi ngày bắt buộc phải xác thực khuôn mặt. Đây là một trong những nỗ lực của ngành ngân hàng để đảm bảo giao dịch của khách hàng trở nên an toàn trước tình trạng lừa đảo đã và đang xảy ra.



Chủ tài khoản đăng ký xác thực sinh trắc học khuôn mặt Chụp màn hình

Một trong những bước xác thực sinh trắc học mà chủ tài khoản phải làm đó là chụp hình CCCD gắn chip mặt trước, mặt sau và đọc dữ liệu trên chip CCCD. Thực hiện xác thực dữ liệu khuôn mặt và cập nhật thông tin theo yêu cầu… Như vậy, điểm khác biệt của việc đăng ký sinh trắc học theo Quyết định 2345 đó là dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt phải khớp với thông tin trên CCCD.

Theo một số ngân hàng, đối với một số khách hàng phẫu thuật thẩm mỹ như sửa mũi, cắt mắt, chỉnh khuôn mặt… thay đổi chi tiết trên khuôn mặt. Điều này dẫn đến khuôn mặt khi quét qua sinh trắc học không trùng khớp với dữ liệu đã lưu trên hệ thống dữ liệu của cơ quan công an, từ đó sẽ không thực hiện được lệnh chuyển tiền khi sử dụng sinh trắc học. Do đó, trong trường hợp khách hàng có phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt thì sau đó cần liên hệ cơ quan công an để thay đổi dữ liệu hình ảnh trên CCCD.