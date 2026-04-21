Xác xe tăng bất ngờ xuất hiện rồi biến mất tại bãi biển Quy Nhơn

Ngày 21.4, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiến hành xác minh thông tin xác xe tăng bất ngờ xuất hiện trên bãi biển Quy Nhơn.



Xác xe tăng bất ngờ xuất hiện trên bãi biển Quy Nhơn ẢNH: LƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Xác xe tăng 'lộ diện'

Sự việc bắt đầu vào chiều ngày 17.4, khi anh Lương Quốc Cường (31 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang chạy bộ dọc tuyến đường biển Xuân Diệu. Vào thời điểm thủy triều rút xa bờ hơn thường lệ, anh Cường phát hiện một vật thể hình khối chữ nhật sẫm màu lạ mắt nhô cao khỏi mặt cát.

Ban đầu, anh Cường chỉ nghĩ đó là một nắp cống thoát nước bị sóng đánh lộ ra. Tuy nhiên, linh tính mách bảo điều khác lạ, anh quyết định tiến lại gần để kiểm chứng. Khi đến nơi, anh không khỏi phấn khích khi nhận ra đó là một xác xe tăng cũ.

"Cách đây 19 năm, tôi từng có mặt tại khu vực này để xem trục vớt một chiếc xe tăng cùng loại. Nên ngay khi nhìn từ xa, tôi đã ngờ ngợ đoán ra. Đối với tôi, đây là một phát hiện rất thú vị", anh Cường chia sẻ.

Xe tăng đã mất tháp pháo, toàn thân phủ rêu xanh ẢNH: LƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Anh Cường kể lại, chiếc xe tăng này đã mất tháp pháo, toàn thân bị gỉ sét, ăn mòn mạnh bởi nước biển và phủ đầy rêu xanh. Ngay sau khi chụp lại những hình ảnh hiếm hoi này và đăng tải lên mạng xã hội, thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Rồi bị nhấn chìm

Đáng chú ý, xác xe tăng chỉ lộ diện trong thời gian ngắn vào chiều 17.4 khi thủy triều rút sâu. Đến ngày hôm sau, khi nước biển dâng trở lại, toàn bộ phần thân xe đã bị nhấn chìm dưới biển, không còn nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này khiến nhiều người cho rằng hiện tượng này phụ thuộc vào diễn biến thủy triều và có thể tiếp tục tái diễn trong những thời điểm nhất định.

"Chính quyền nên có phương án trục vớt sớm. Xác xe tăng này nằm ở khu vực người dân thường tắm biển. Khi nước dâng cao, lớp rêu trơn trượt và các cạnh sắc nhọn bị che khuất sẽ trở thành cái bẫy nguy hiểm cho bất kỳ ai vô tình dẫm phải. Hơn nữa, đây là chứng tích lịch sử nên cần được đưa về bảo tồn đúng cách", anh Cường nói.

Xác xe tăng nằm ở khu vực người dân thường tắm biển nên khi nước dâng cao có thể trở thành cái bẫy nguy hiểm ẢNH: LƯƠNG QUỐC CƯỜNG

Bà Trần Thị Vân (70 tuổi) là người dân sinh sống lâu năm tại địa phương cho biết khu vực này trước đây từng là doanh trại của quân đội Sài Gòn. Vào thời điểm tháng 3.1975 trên đường rút chạy, quân đội chế độ cũ đã bỏ lại nhiều xe tăng và khí tài tại bãi biển này. Những phương tiện này đã nằm lại dưới lòng cát qua hàng thập kỷ và thỉnh thoảng mới "lộ diện" khi thủy triều xuống.

Theo tìm hiểu, đây không phải lần đầu tiên xác xe tăng được phát hiện tại bãi biển Quy Nhơn. Năm 2007, tỉnh Bình Định (cũ) đã trục vớt 2 xe tăng của quân đội Sài Gòn tại khu vực này. Các phương tiện được xác định thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22, bị tiêu diệt khi tìm cách tháo chạy ra biển trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến.

Chiếc xe tăng được trục vớt năm 2007 đang được trưng bày tại nhà truyền thống Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau khi trục vớt, hai xe tăng này được đưa về trưng bày tại nhà truyền thống của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định (cũ, nay là Gia Lai), trở thành những chứng tích lịch sử phục vụ công tác giáo dục và tham quan.