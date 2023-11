Xâm hại tình dục trẻ em ở Long An tiềm ẩn xu hướng gia tăng

Ngày 13.11, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư, làm trưởng đoàn đã buổi làm việc với UBND tỉnh Long An về tình tình hình triển khai luật Trẻ em (năm 2016), thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh này.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Long An BẮC BÌNH

Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khá cao

Tại buổi làm việc, bà Phan Thị Nguyệt, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Long An, cho biết toàn tỉnh hiện có 368.216 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có 11.952 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, 242 bị tai nạn và thương tích, đặc biệt là 176 trẻ em là người di cư từ Campuchia về Việt Nam sinh sống tại khu vực biên giới. Tình trạng di cư trẻ em từ nơi khác đến địa bàn Long An thời gian qua có xu hướng tăng cao, gây không ít thử thách cho địa phương trong công tác bảo vệ, chăm lo, giáo dục các em.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết từ khi triển khai luật Trẻ em năm 2016 tại Long An, đến nay bộ máy quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, hoạt động của các cấp Đoàn, Hội, Đội, cộng tác viên dân số cơ sở đóng vai trò rất quan trọng, thường xuyên liên tục. Cụ thể hóa chương trình hành động vì trẻ em, tỉnh Long An đã chi ngân sách hơn 15,6 tỉ đồng và vận động xã hội hóa khoảng 100 tỉ đồng.

Trong chương trình hành động vì trẻ em tại Long An, 4 mục tiêu gồm: Phát triển toàn diện, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng; Bảo vệ trẻ em; Công tác giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí đều đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên việc triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do chưa đảm bảo kinh phí; khó khăn trong bố trí nhân sự có chất lượng tại cơ sở trong bối cảnh trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khá cao; tai nạn, thương tích còn xảy ra nhiều nơi; tình trạng trẻ em bị bạo lực, đặc biệt là tình trạng xâm hại tình dục trẻ em vẫn còn tiềm ẩn xu hướng gia tăng cả về số lượng lẫn tính chất nghiêm trọng.

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Cao, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã bố trí một phòng điều tra thân thiện dành cho các đối tượng vị thanh niên phạm tội. Thời gian qua, trẻ em phạm tội hình sự xảy ra nhiều vụ, tỷ lệ trẻ em có tham gia tệ nạn xã hội vẫn còn khá cao, tuy nhiên người cầm đầu các đường dây tệ nạn, các vụ án là người trưởng thành.

Quan tâm tạo sân chơi cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá cao sự toàn diện và hiệu quả trong triển khai luật Trẻ em năm 2016 và Chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Long An. Trong đó, nổi bật là tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về trẻ em và chương trình hành động hết sức cụ thể, chi tiết; Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Sở LĐ-TB-XH, Sở GD-ĐT có kế hoạch phối hợp chuyên đề rất có hiệu quả; Công tác truyền thông, giáo dục về nâng cao năng lực cho trẻ em được thực hiện đa dạng trên tinh thần trách nhiệm cao…

Bên cạnh đó, chị Duy Trang đề nghị UBND tỉnh Long An cần thường xuyên kiểm tra các nhóm trẻ, trường, lớp thuộc khu vực ngoài công lập. Cần có những cách làm mới nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn trong công tác truyền thông, giáo dục bảo vệ trẻ em; Tập trung hơn nữa nguồn lực cho trẻ em để tạo thêm các sân chơi tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; Tăng cường các dịch vụ công tác xã hội như bảo vệ, giáo dục cho trẻ em, rèn luyện kỹ năng sống, đặc biệt là các trẻ em di cư tự do từ nơi khác đến… nhằm phát huy tối đa quyền lợi cho trẻ em.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang kiến nghị UBND tỉnh Long An quan tâm nhiều hơn nữa về quyền lợi cho lực lượng giáo viên phụ trách đội tại nhà trường, bởi đây là vị trí việc làm đóng vai trò quan trọng giáo dục, sự phát triển toàn diện cho trẻ em.