Xăm hình cho 'ngầu', lớn lên muốn xóa vì hối hận?

Theo Võ Hà Linh (có hơn 5,6 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội), trước đây từng xem hình xăm là biểu tượng của cá tính và sự "ngầu". Tuy nhiên theo thời gian, góc nhìn của nhà sáng tạo nội dung này đã thay đổi. Cô cho rằng dù mặc đồ đắt tiền hay dùng hàng hiệu, những hình xăm lớn vẫn khiến bản thân cảm thấy thiếu sự sang trọng. "Đắp hàng hiệu lên người mà có một hình xăm lớn trên cơ thể vẫn thấy bị rẻ tiền", cô nói trong clip.

Có những người từng xăm hình để cho "ngầu" nhưng sau đó muốn xoá

"Giá mà ngày đó mình suy nghĩ kỹ hơn"

Trần Minh Thư (27 tuổi, ngụ ở khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp, P.Yên Sở, Hà Nội) nói: "Giá mà ngày đó mình suy nghĩ kỹ hơn trước khi xăm hình". Theo Thư, gần một năm qua, hình xăm từng khiến Thư tự tin, xem như "dấu ấn tuổi trẻ", lại khiến cô luôn tìm cách che giấu mỗi khi đi làm, gặp khách hàng.

"Tôi xăm năm 20 tuổi vì thấy đẹp và nghĩ như vậy mới cá tính. Nhưng càng lớn tôi thấy nó không còn phù hợp nữa", Thư nói.

Nên khi câu chuyện của nhà sáng tạo nội dung Võ Hà Linh rần rần trên mạng, Thư cho biết "giống như tôi".

Dưới clip của Võ Hà Linh, nhiều người thừa nhận nhìn thấy chính mình trong câu chuyện ấy. Có người từng xăm tên người yêu cũ. Có người xăm theo thần tượng, theo trào lưu. Hay có người chỉ đơn giản muốn khác biệt giữa đám đông. Nhưng nhiều năm sau, khi công việc, cuộc sống và suy nghĩ thay đổi, hình xăm từng khiến họ tự hào lại trở thành điều khiến họ lúng túng.

Anh Nguyễn Hoàng Hải (31 tuổi, làm việc ở đường Út Tịch, P.Tân Sơn Nhất, TP.HCM) kể từng xem xăm hình là cách thể hiện chất riêng. Năm 22 tuổi, anh xăm một phần cánh tay. "Hồi đó mình nghĩ đàn ông phải có chút bụi bặm mới ngầu", anh nhớ lại.

Nhưng theo anh, khi bước vào môi trường doanh nghiệp đã cảm thấy bất tiện. Những cuộc gặp đối tác khiến anh luôn mặc áo dài tay. Có lần đi phỏng vấn, anh nhận được góp ý... nên tiết chế hình ảnh cá nhân". "Rõ ràng hình xăm khiến người khác có định kiến nhất định", anh nói.

Không ít người trẻ hiện nay rơi vào trạng thái tương tự, hình xăm không còn đồng điệu với phiên bản trưởng thành của chính họ.

"Xăm hình không sai, nhưng nhiều người xăm khi chưa hiểu mình"

Thạc sĩ tâm lý Trần Thành Lâm, Trung tâm tư vấn tâm lý Harmony Psychology (P.An Khánh, TP.HCM), cho rằng việc người trẻ xăm hình không còn là điều quá xa lạ. "Tuy nhiên, điều đáng nói nằm ở động cơ phía sau quyết định ấy. Nhiều người trẻ xăm hình khi chưa thật sự hiểu mình là ai. Họ chịu ảnh hưởng mạnh từ bạn bè, thần tượng, mạng xã hội hoặc tâm lý muốn được công nhận là cá tính", ông nói.

Theo ông, giai đoạn trẻ tuổi là lúc con người có xu hướng tìm kiếm bản sắc cá nhân mạnh mẽ nhất. Nhưng cũng chính ở độ tuổi này, cảm xúc và nhận thức còn thay đổi liên tục.

"Một quyết định mang tính lâu dài lại được đưa ra trong thời điểm suy nghĩ chưa ổn định. Vì vậy chuyện hối hận vài năm sau là điều dễ hiểu. Những phong cách nổi loạn dần bị thay thế khi họ trưởng thành hơn. Khi còn trẻ, người ta muốn nổi bật để được chú ý. Nhưng khi trưởng thành, nhu cầu lớn hơn lại là sự phù hợp, ổn định và cảm giác được là chính mình", ông phân tích.

Ở góc nhìn khác, chuyên gia xã hội học Đỗ Hồng Tuyên, Công ty TNHH tư vấn Insight Sociology (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), nói chỉ cần vài phút lướt TikTok hay Facebook, không khó để bắt gặp những clip khoe hình xăm, biến xăm hình thành một phần của phong cách sống hiện đại. Nhiều người trẻ xem việc sở hữu hình xăm như "tấm vé" để trở nên cá tính, khác biệt và hấp dẫn hơn.

Bà nhận định mạng xã hội đang tạo ra áp lực vô hình khiến giới trẻ phải xây dựng hình ảnh cá nhân liên tục."Người trẻ ngày nay không chỉ sống mà còn phải trình diễn cuộc sống của mình trên không gian mạng. Xăm hình đôi khi trở thành công cụ để họ tạo nhận diện", bà nói.

Theo chuyên gia, vấn đề không nằm ở hình xăm mà nằm ở việc nhiều người đưa ra lựa chọn chỉ để phù hợp với xu hướng hoặc mong muốn được chú ý. "Khi giá trị bản thân được xây dựng quá nhiều trên ánh nhìn người khác, con người rất dễ thay đổi theo thời gian. Điều từng được xem là "chất" ở tuổi 20 có thể trở nên lạc lõng ở tuổi 30", bà nói thêm.

Có quan điểm cho rằng không ít người trẻ xăm hình khi chưa thật sự hiểu mình là ai

Đừng để cá tính trở thành sự bốc đồng

Các chuyên gia cho rằng không nên cực đoan nhìn nhận xăm hình là xấu hay lệch chuẩn. Trong xã hội hiện đại, xăm hình là quyền lựa chọn cá nhân và nhiều người vẫn thành công, sống tích cực dù có hình xăm.

"Tuy nhiên, điều quan trọng là người trẻ cần hiểu rõ bản thân trước khi đưa ra quyết định mang tính lâu dài với cơ thể.Nếu chỉ xăm vì sợ mình nhạt nhòa, vì muốn giống thần tượng hay theo trend, khả năng hối hận sẽ rất cao", bà Tuyên nói.

Ông Lâm cho rằng: "Người trẻ nên cho bản thân thêm thời gian trước khi quyết định xăm hình lớn hoặc ở vị trí dễ nhìn thấy. Việc suy nghĩ đủ lâu sẽ giúp hạn chế những lựa chọn bốc đồng. Cá tính thật sự không nằm ở việc cơ thể có hình xăm hay không. Nó nằm ở cách một người sống, suy nghĩ và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình".

Ở góc độ nhà tuyển dụng, hình xăm hiện nay đã được nhìn nhận cởi mở hơn trước, song vẫn tồn tại những giới hạn nhất định tùy đặc thù công việc.

Ông Đào Thanh Tuấn, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Gia Phát (P.Long Trường, TP.HCM), cho biết doanh nghiệp không đánh giá ứng viên chỉ vì có tattoo. Tuy nhiên, với các vị trí thường xuyên tiếp xúc khách hàng, yếu tố hình ảnh vẫn được cân nhắc kỹ.

Theo ông Tuấn, thực tế có nhiều ứng viên năng lực tốt nhưng vẫn bị yêu cầu che hình xăm khi làm việc. Một số người chấp nhận, nhưng cũng có người cảm thấy bị gò bó và lựa chọn nghỉ việc sau thời gian ngắn.

Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Công ty QuickNest (P.Khánh Hội, TP.HCM), cho rằng: "Người trẻ có quyền thể hiện cá tính, nhưng cũng phải hiểu mình đang đại diện cho thương hiệu nào. Trong nhiều lĩnh vực, sự chỉn chu vẫn được đặt lên hàng đầu".

"Xã hội đang dần cởi mở hơn với hình xăm, nhưng sự thay đổi này chưa đồng đều giữa các ngành nghề và thế hệ. Vì vậy, người trẻ cần cân nhắc kỹ trước những quyết định mang tính lâu dài, nhất là khi xu hướng thẩm mỹ và định hướng nghề nghiệp có thể thay đổi theo thời gian", ông Thành nói thêm.

Anh Lý Thành Văn (32 tuổi, chủ tiệm xăm Black Vein Tattoo, P.Vĩnh Hội, TP.HCM), cho biết lượng khách tìm đến để xóa hoặc che hình xăm cũ tăng trong những năm gần đây. Đáng chú ý, nhiều khách còn khá trẻ, chỉ mới ngoài 20 tuổi.

"Những hình được yêu cầu xóa nhiều nhất thường là tên người yêu, ký hiệu theo xu hướng mạng xã hội hoặc các hình xăm "bốc đồng" thời mới lớn. Có người vừa xăm vài năm đã muốn xóa vì thấy quê, thấy không còn đúng với tính cách hiện tại nữa", anh Văn cho hay.