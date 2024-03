Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, những ngày qua, miền Tây Nam bộ phổ biến không mưa, ngày nắng; riêng tại Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang có ngày xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Xâm nhập mặn, nắng nóng kéo dài ở Nam bộ TN

Mực nước các trạm trên dòng chính sông Mê Kông biến đổi chậm với xu thế xuống dần và thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,15 - 1,5 m. Mực nước trên sông Tiền, sông Hậu biến đổi chậm theo thủy triều. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu (An Giang) là 1,44 m (ngày 12.3), tại Châu Đốc 1,69 m (ngày 12.3), cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,13 - 0,35 m. Mực nước thủy triều trạm Vũng Tàu có xu thế giảm dần vào cuối tuần. Mực nước cao nhất tuần tại trạm Vũng Tàu 4,2 m (ngày 12.3).

Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu thế giảm dần vào các ngày cuối, độ mặn tại các trạm ở mức lớn hơn so với độ mặn cao nhất tháng 3.2023.

Dự báo, từ ngày 21 - 31.3, khu vực miền Tây Nam bộ tiếp tục phổ biến ít mưa, ngày nắng nhiều và có nơi ở ngưỡng nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại miền Tây Nam bộ phổ biến từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu biến đổi chậm theo thủy triều với xu thế lên dần vào cuối tuần. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,35 m, tại Châu Đốc 1,55 m, ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,2 - 0,35 m. Mực nước thủy triều trạm Vũng Tàu dao động ở mức trung bình, đỉnh triều trong khoảng thời gian này dao động trong khoảng 3,7 - 3,9 m, thời gian xuất hiện đỉnh triều chủ yếu diễn ra vào khoảng 3 - 7 giờ và 13 - 19 giờ hằng ngày. Từ 24 - 27.3, mực nước trạm Vũng Tàu có xu hướng giảm dần, dao động trong khoảng 3,5 - 3,6 m.

Mực nước thủy triều ven biển Tây Nam bộ (trạm Rạch Giá) dao động ở mức trung bình, đỉnh triều dao động trong khoảng 0,6 - 0,85 m, thời gian xuất hiện trong khoảng 19 - 6 giờ. Từ ngày 24 - 26.3 mực nước trạm Rạch Giá có xu hướng giảm dần, dao động trong khoảng từ 0,6 - 0,65 m.

Dự báo xâm nhập mặn tại ĐBSCL từ nay đến hết tháng 3 CHỤP MÀN HÌNH

Trong thời gian này, xâm nhập mặn ở ĐBSCL tăng dần đến giữa tuần sau đó giảm dần. Độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 3.2023. Cụ thể, tại sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây phạm vi xâm nhập mặn 70 - 90 km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại phạm vi xâm nhập mặn 50 - 57 km; sông Hàm Luông phạm vi xâm nhập mặn 50 - 60 km; sông Cổ Chiên phạm vi xâm nhập mặn 40 - 50 km; sông Hậu phạm vi xâm nhập mặn 40 - 47 km; sông Cái Lớn phạm vi xâm nhập mặn 40 - 45 km.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở ĐBSCL cấp 2. Xâm nhập mặn tại ĐBSCL mùa khô năm 2023 - 2024 ở mức cao hơn TBNN, nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015 - 2016 và năm 2019 - 2020. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 3.2024 (từ 24 - 28.3); các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn vào tháng 3 - 4.2024 (từ 24 - 28.3, từ 08 - 13.4, từ 22 - 28.4). Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi thủy triều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh.