Xăng còn 7.000 lít nhưng treo bảng 'hết xăng' không bán

Thông tin từ Bộ Công thương cho hay, trong ngày 10.2, theo Quyết định 150 của Bộ Công thương về lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của một số doanh nghiệp, đoàn đã thực hiện kiểm tra đầu tiên tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở tỉnh Sóc Trăng. Đây là nơi được người dân, báo chí phản ánh nhiều về hiện tượng xuất hiện các biển treo “hết xăng”.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, tại thời điểm kiểm tra có đơn vị đã không còn hàng trong bồn để bán, trong quá trình chờ đơn vị đầu mối tiếp thêm đã “treo biển hết xăng”.

Tuy vậy, cũng có đơn vị còn hàng nhưng không mở bán với nhiều lý do khác nhau… Cụ thể, trong chiều 10.2, đoàn bất ngờ kiểm tra cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH Hữu Lộc tại ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. 4 trụ cây xăng ở đây có 2 cây xăng E5-RON92 hết hàng, 2 cây còn lại tồn khoảng 7.000 lít xăng RON95 trong bể chứa nhưng... không bán. Chủ cây xăng lý giải là do đơn vị đầu mối mới cung cấp hàng nên chưa kịp mở bán.

Tuy nhiên, trưởng đoàn kiểm tra là ông Lê Việt Long - Chánh thanh tra Bộ Công thương - cho rằng các lý do trên chưa thuyết phục. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản với cây xăng này và sẽ xác minh để có hình thức xử lý.





Tại TP.HCM, cập nhật đến chiều tối 10.2, có 7 cửa hàng báo thiếu xăng RON95, có cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Thập (Q.7) chỉ bán cho khách với hạn mức... 50.000 đồng cho một lần đổ và đóng cửa vào chiều 10.2 vì... hết xăng. Một số cửa hàng xăng dầu ở quận Gò Vấp, Tân Phú cho biết thiếu xăng RON 95, chỉ mở cửa bán dầu.

Trưởng đoàn thanh tra về kinh doanh xăng dầu của Bộ Công thương cho biết, trên tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công thương, đoàn sẽ tiến hành thanh, kiểm tra các doanh nghiệp đầu mối, phân phối, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ sẽ phối hợp với địa phương, chỉ đạo các đơn vị liên quan theo thẩm quyền để kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó, kiên quyết đình chỉ, tạm đình chỉ, kiên quyết rút giấy phép đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm.

Trước đó, tại cuộc họp của Chính phủ chiều 8.2, Phó thủ tướng Lê Văn Thành cũng yêu cầu Bộ Công thương thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay đối với các đơn vị liên quan đến cung ứng, phân phối xăng dầu, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trong thời gian qua để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi găm hàng nhằm trục lợi và các vi phạm khác (nếu có) trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.