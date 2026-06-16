Xăng E10 lên ngôi, xe BYD có gì để tự tin?

Trong khi nhiều người dùng còn thận trọng trước sự thay đổi này, một số nhà sản xuất đã chuẩn bị từ rất sớm. Với nền tảng DM-i Super Hybrid, BYD sở hữu nhiều giải pháp kỹ thuật được phát triển nhằm thích ứng với nhiên liệu sinh học, từ động cơ tỷ số nén cao đến hệ thống vật liệu kháng ăn mòn chuyên biệt. Đây cũng là những yếu tố giúp công nghệ này tự tin bước vào kỷ nguyên xăng E10.

Xe DM-i Super Hybrid của BYD hoàn toàn tương thích với xăng E10 ẢNH: BYD

Bí quyết giúp động cơ thích nghi hoàn hảo

Để hiểu vì sao công nghệ DM-i Super Hybrid được đánh giá có khả năng tương thích cao với xăng E10, cần nhìn vào ba yếu tố cốt lõi gồm tỷ số nén, chu trình vận hành và hệ thống vật liệu động cơ.

Trong đó, nổi bật nhất là động cơ sở hữu tỷ số nén lên tới 15,5:1 – một trong những thông số top đầu trên thị trường hiện nay. Với các động cơ đốt trong truyền thống, tỷ số nén cao thường đi kèm nguy cơ kích nổ, ảnh hưởng đến hiệu suất và độ bền. Tuy nhiên, đây lại là điểm mà xăng E10 có thể phát huy lợi thế nhờ chỉ số octan cao hơn xăng thông thường, cho phép nhiên liệu chịu áp suất lớn hơn trước khi tự cháy.

Sự kết hợp này giúp động cơ DM-i Super Hybrid tối ưu quá trình đốt cháy, khai thác hiệu quả hơn năng lượng từ nhiên liệu và nâng cao hiệu suất nhiệt. Nhờ đó, hệ truyền động không chỉ duy trì khả năng vận hành mạnh mẽ mà còn góp phần tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Công nghệ DM-i Super Hybrid hoàn toàn đáp ứng xăng E10 ẢNH: BYD

Yếu tố thứ hai nằm ở chu trình Atkinson – nền tảng vận hành cốt lõi của động cơ DM-i Super Hybrid. So với chu trình Otto truyền thống, Atkinson cho phép tối ưu quá trình đốt cháy thông qua việc kéo dài hành trình giãn nở, từ đó giảm tổn thất năng lượng và nâng cao hiệu suất nhiệt. Không chỉ góp phần tiết kiệm nhiên liệu, giải pháp này còn giúp động cơ duy trì trạng thái vận hành êm ái và kiểm soát nhiệt độ ổn định hơn trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

Yếu tố cuối cùng, cũng là điều được nhiều người dùng quan tâm nhất khi nhắc đến xăng E10, chính là khả năng chống ăn mòn. Do ethanol có đặc tính hút ẩm, hệ thống nhiên liệu cần được thiết kế với những vật liệu phù hợp để đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài. Trên nền tảng DM-i Super Hybrid, BYD đã ứng dụng các vật liệu có khả năng kháng hóa chất và chống ăn mòn cao cho những chi tiết thường xuyên tiếp xúc với nhiên liệu như đường ống dẫn, kim phun và các gioăng làm kín.

Sự kết hợp giữa chu trình Atkinson hiệu suất cao và hệ thống vật liệu chuyên biệt không chỉ giúp DM-i Super Hybrid vận hành hiệu quả với xăng E10 mà còn mang đến độ bền và sự ổn định cần thiết cho người dùng trong dài hạn.

Cam kết minh bạch từ nhà sản xuất

Theo đại diện BYD Việt Nam, các mẫu xe sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid như BYD Seal 5, BYD Sealion 6 và BYD M9 xuất xưởng từ tháng 5/2026 sẽ được dán tem chứng nhận tương thích với xăng sinh học E10 ngay từ nhà máy. Đây được xem là một bước đi chủ động nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận diện những sản phẩm đã đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho loại nhiên liệu mới.

Không chỉ là một dấu hiệu nhận biết, tem chứng nhận E10 còn phản ánh quá trình chuẩn bị bài bản của BYD, từ nghiên cứu phát triển sản phẩm, thử nghiệm thực tế cho đến quy trình sản xuất. Qua đó, hãng tiếp tục khẳng định định hướng đón đầu xu thế nhiên liệu mới và cam kết đồng hành cùng người dùng trong quá trình chuyển đổi sang các giải pháp giao thông bền vững.

Nhãn quy chuẩn nhiên liệu trên mẫu xe BYD M9 ẢNH: BYD

Dù công nghệ DM-i Super Hybrid đã được tối ưu để khai thác hiệu quả xăng E10, thói quen sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố giúp phát huy tối đa lợi thế của loại nhiên liệu mới này. Người dùng nên lựa chọn nguồn nhiên liệu uy tín, hạn chế lưu trữ nhiên liệu quá lâu trong bình và thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Với sự chuẩn bị từ cả phía nhà sản xuất lẫn người sử dụng, quá trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 có thể diễn ra một cách thuận lợi hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy mục tiêu giao thông xanh và phát triển bền vững trong tương lai.

Khách hàng dùng xe năng lượng mới BYD hoàn toàn yên tâm với nhiên liệu xăng sinh học ẢNH: BYD

Sự phổ biến của xăng sinh học E10 được xem là bước đi tất yếu trong lộ trình phát triển giao thông xanh và giảm phát thải. Trong bối cảnh đó, những nền tảng công nghệ được phát triển để thích ứng với nhiên liệu thế hệ mới sẽ mang lại lợi thế đáng kể cho người dùng. Với động cơ tỷ số nén cao, chu trình Atkinson hiệu suất cao cùng hệ thống vật liệu kháng ăn mòn chuyên biệt, công nghệ DM-i Super Hybrid cho thấy sự sẵn sàng trước xu hướng E10, đồng thời khẳng định năng lực nghiên cứu và phát triển của BYD trong lĩnh vực xe năng lượng mới.

Song song với việc hoàn thiện sản phẩm, BYD Việt Nam cũng tiếp tục nâng cao trải nghiệm sở hữu thông qua các chính sách hậu mãi. Từ ngày 1.6.2026, các mẫu xe thuần điện (EV) được bàn giao mới sẽ thực hiện bảo dưỡng định kỳ lần đầu tại mốc 20.000 km hoặc 12 tháng (tùy điều kiện nào đến trước), thay cho mốc 5.000 km hoặc 3 tháng trước đây. Sự điều chỉnh này được áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của BYD, giúp tối ưu thời gian sử dụng, giảm tần suất bảo dưỡng không cần thiết và mang lại sự thuận tiện hơn cho khách hàng, trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành và độ an toàn của phương tiện.

Tất cả xe BYD tại Việt Nam được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện đến trước), cùng bảo hành pin, mô tơ điện và bộ điều khiển mô-tơ điện lên đến 8 năm hoặc 160.000 km. Khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website www.byd.com/vn hoặc liên hệ hotline 1900 866 688.



