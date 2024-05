Xây cầu, tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo ở Sóc Trăng

Tại đây, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn (cầu Bờ Đế) tại ấp Long Thạnh, xã Tân Long. Công trình cầu Bờ Đế được khởi công ngày 10.4.2024, với thiết kế bê tông cốt thép, dài 10m và đường dẫn hai đầu cầu dài 18m, rộng 3m, lan can mỗi bên 0,15m, độ thông thuyền rộng 7m, cao 1,8m so với mực nước cao nhất, tải trọng 2 tấn đảm bảo cho xe dưới 16 chỗ lưu thông qua cầu, tổng kinh phí xây dựng 196 triệu đồng bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ đóng góp, ủng hộ của cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.



Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và chính quyền Thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) cắt băng khánh thành cầu Bờ Đế (xã Tân Long) TRUNG HIẾU

Tại xã Tân Long, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng đã tặng 20 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và tặng 60 phần quà cho các cháu học sinh nghèo hiếu học, động viên các cháu vươn lên trong học tập với tổng trị giá 80 triệu đồng.

Tặng quà cho các cháu học sinh nghèo hiếu học TRUNG HIẾU

Trung tá Đỗ Văn Hào, Phó Trưởng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, cho biết: "Việc khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Bờ Đế sẽ nối liền mạng lưới giao thông hai bờ kênh Ba Thêm, công trình tuy nhỏ nhưng rất có ý nghĩa đối với cuộc sống của người dân nơi đây, giúp việc đi lại hằng ngày được thuận lợi hơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh đi lại đến trường".

Đây là những hoạt động nhân dịp 71 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (13.5.1953 - 13.5.2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024) và hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (3.5.1975 - 3.5.2025).

Công trình cầu Bờ Đế (xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng) chính thức được đưa vào sử dụng TRUNG HIẾU

Các hoạt động ý nghĩa này là nằm trong nhiều hoạt động uống nước nhớ nguồn, xã hội tình nghĩa được Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tổ chức thường xuyên hằng năm, góp phần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, địa bàn có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời cũng tăng cường công tác dân vận, thể hiện trách nhiệm và hình ảnh của lực lượng CAND nói chung, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh nói riêng trong lòng nhân dân, đặc biệt là tại những vùng còn phức tạp về an ninh, dân tộc, tôn giáo.