Xây dựng An Cư - Đơn vị thi công nhà phần thô uy tín tại TP.HCM

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
22/10/2025 16:20 GMT+7

Xây Dựng An Cư hoạt động từ năm 2014, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện nhà. Chúng tôi tự hào là đơn vị chuyên thi công nhà phần thô uy tín tại TP.HCM, mang đến giải pháp tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và độ bền cho công trình.

Xây dựng An Cư – Đơn vị thi công nhà phần thô uy tín tại TP.HCM- Ảnh 1.

Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và giám sát chuyên nghiệp, cùng hệ thống máy móc hiện đại, giá xây nhà phần thô tại Xây Dựng An Cư dao động từ 3.200.000 đồng/m² đến 3.800.000 đồng/m², tùy vào yêu cầu vật liệu và quy mô công trình.

Chúng tôi cam kết thi công đúng tiến độ, vật tư rõ ràng, chi phí minh bạch và bảo hành dài hạn. Xây Dựng An Cư không chỉ xây nhà mà còn kiến tạo tổ ấm bền vững cho khách hàng.

Liên hệ Xây Dựng An Cư

  • Địa chỉ theo số cũ: 36 Bàu Cát 7, phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM
  • Hotline: 0933 834 369
  • Email: xaydungancu@gmail.com

