Xây dựng An Cư - Đơn vị thi công nhà phần thô uy tín tại TP.HCM

Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và giám sát chuyên nghiệp, cùng hệ thống máy móc hiện đại, giá xây nhà phần thô tại Xây Dựng An Cư dao động từ 3.200.000 đồng/m² đến 3.800.000 đồng/m², tùy vào yêu cầu vật liệu và quy mô công trình.

Chúng tôi cam kết thi công đúng tiến độ, vật tư rõ ràng, chi phí minh bạch và bảo hành dài hạn. Xây Dựng An Cư không chỉ xây nhà mà còn kiến tạo tổ ấm bền vững cho khách hàng.

Liên hệ Xây Dựng An Cư