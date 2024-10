Xây dựng ASEAN tự lực, tự cường

Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Sáng 8.10, ngay sau khi chuyên cơ hạ cánh xuống thủ đô Vientiane (Lào), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và các lãnh đạo cấp cao nước bạn.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN BIS ẢNH: NHẬT BẮC

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Lào, tinh thần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước được hai nhà lãnh đạo nhiều lần nhấn mạnh. Bày tỏ ấn tượng sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 của nước Chủ tịch Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ hơn nữa với nhau và với các nước thành viên ASEAN nhằm duy trì, củng cố đoàn kết, đồng thuận của ASEAN, bảo đảm ASEAN thể hiện lập trường thống nhất về các vấn đề khu vực.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, VN đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ VN - Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu. Quan hệ giữa hai nước đang ở mức gắn bó tin cậy cao nhất, hợp tác kinh tế - thương mại hiệu quả hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh chặt chẽ hơn, hợp tác văn hóa du lịch mạnh mẽ hơn, hợp tác địa phương thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi công nghệ cao, bảo đảm an ninh lương thực; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phối hợp tôn tạo bảo vệ các công trình di tích ghi dấu quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào... Mong muốn phía Lào tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) VN làm ăn kinh doanh tại đây.

Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ẢNH: NHẬT BẮC Chiều 8.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân VN luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện VN - Lào. Đây là tài sản vô giá, yêu cầu khách quan, ưu tiên hàng đầu, lựa chọn số một và là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước, cần gìn giữ cho các thế hệ mai sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần của VN, với tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều" giúp Lào sớm khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo ông, sự thành công của Lào trong vai trò Chủ tịch ASEAN có đóng góp quan trọng của VN. Trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, hai bên khẳng định tiếp tục vun đắp quan hệ VN - Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", đưa hợp tác kinh tế ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, xứng tầm với quan hệ chính trị, nhằm đáp ứng tốt hơn lợi ích thiết thực của mỗi nước và phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đáp lại, Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh việc hai bên quan tâm, thăm hỏi và ủng hộ lẫn nhau khắc phục ảnh hưởng thiên tai gần đây thể hiện tình cảm đồng chí, anh em gắn bó, truyền thống tương thân tương ái giữa hai dân tộc. Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ VN triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án của DN VN đầu tư tại Lào.



Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước. Trong đó có kết quả cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị VN - Lào gần đây. Tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh để không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng; tăng cường kết nối toàn diện hai nền kinh tế, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, giao thông, đầu tư, du lịch.

Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp và nhiều thách thức đan xen với cơ hội, hai thủ tướng nhấn mạnh giá trị của tình đoàn kết VN - Lào và VN - Lào - Campuchia. Phối hợp với Campuchia, đưa quan hệ hợp tác ba nước ngày càng thực chất và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thiết thực của ba nước và phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

5 tiên phong với doanh nghiệp ASEAN

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh tới vai trò quan trọng và đóng góp của các DN, doanh nhân tới sự thịnh vượng chung của ASEAN. ASEAN BIS 2024 diễn ra trong 4 ngày (từ 8 - 11.10) với 800 đại diện DN, tập trung thảo luận về các chủ đề DN khu vực đang quan tâm như chuyển đổi số, phát triển bền vững, an ninh lương thực, khả năng phục hồi sức khỏe, y tế đảm bảo hoạt động DN và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư.

Trước những khó khăn và thách thức của khu vực và thế giới như dịch bệnh, chiến tranh; cạn kiệt tài nguyên, già hóa dân số và biến đổi khí hậu; theo Thủ tướng: "ASEAN vẫn tự lực, tự cường, đứng vững và là tâm điểm của tăng trưởng". Xem đây là điều đáng tự hào, Thủ tướng cũng khẳng định trong thành công chung của khối có sự đóng góp của các DN, doanh nhân. Nếu không có đội ngũ doanh nhân giỏi, nền kinh tế sẽ trì trệ và đất nước không thể thịnh vượng.

Đặt câu hỏi vậy ASEAN cần làm gì trong bối cảnh hiện nay, theo người đứng đầu Chính phủ VN, ASEAN cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường. Theo đó, các DN cần ủng hộ Chính phủ các nước ASEAN thực hiện các mục tiêu đề ra. Thủ tướng cũng chia sẻ mong muốn các DN, doanh nhân ASEAN thực hiện 5 tiên phong. Một là tiên phong về tư tưởng, bởi ASEAN tự cường không thể thiếu đội ngũ doanh nhân tự cường. Hai là tiên phong kết nối các nền kinh tế, lấy người dân, DN làm trung tâm. Cần kết nối nền kinh tế các nước ASEAN với nhau để xây dựng thể chế, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau chia sẻ các chính sách ưu tiên.

Ba là tiên phong đổi mới sáng tạo, lập nghiệp, hạn chế những mặt trái của khoa học công nghệ mang lại như an ninh mạng, tội phạm mạng. Bốn là tiên phong đột phá trong hạ tầng chiến lược, xây dựng thể chế và chính sách để tạo điều kiện cho DN phát triển. Cơ chế, chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh. Và cuối cùng là tiên phong trong hội nhập với thế giới. Các quốc gia cần đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, DN cùng chung tay với Chính phủ giải quyết các vấn đề toàn cầu, toàn dân.

Về phía VN, dù nhiều khó khăn nhưng đất nước vẫn xây dựng được một chính sách kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập sâu rộng với thế giới. Năm 2023, quy mô nền kinh tế đạt 430 tỉ USD, đứng thứ 34 trong số các nền kinh tế lớn và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu; thu nhập bình quân đầu người đạt 4.300 USD. Với mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả, VN đã ký kết 16 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với trên 60 nước, vùng lãnh thổ.

Người đứng đầu Chính phủ cảm ơn các DN nước ngoài, trong đó có DN các nước ASEAN đã đến VN đầu tư kinh doanh với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng tận hưởng niềm vui, hạnh phúc và vinh quang.

Trước đó, thăm và làm việc tại Công ty Unitel - công ty viễn thông do Tập đoàn Viettel đầu tư tại Lào, Thủ tướng lưu ý đơn vị hợp tác tại đây không chỉ đơn thuần là công việc kinh doanh mà quan trọng hơn là góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt VN - Lào. Thủ tướng đề nghị nhà mạng này phải luôn đổi mới sáng tạo, thích ứng tình hình, phản ứng kịp thời với diễn biến nhanh về tình hình chính trị, về công nghệ, giữ vững hình ảnh quân đội nhân dân VN và hình ảnh bộ đội cụ Hồ trên đất nước Lào.