Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Xây dựng bộ chỉ số đo lường niềm tin xã hội cấp tỉnh

Tư An
Tư An
12/12/2025 16:19 GMT+7

Sáng 12.12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học tham vấn nội dung, cách thức triển khai đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm có đặt ra yêu cầu MTTQ phải xây dựng bộ chỉ số để có sự đo lường mức độ niềm tin xã hội cấp tỉnh.

Xây dựng bộ chỉ số đo lường niềm tin xã hội cấp tỉnh - Ảnh 1.

Bà Hà Thị Nga phát biểu tại hội thảo

ẢNH: GIA HÂN

Theo bà Nga, đây là một yêu cầu mới, phải gấp rút hoàn thành nhiệm vụ, và "đây cũng là một đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn hiện nay".

Bà Nga thông tin, hiện nay, trong hệ thống MTTQ, với các cán bộ lãnh đạo đã bắt đầu triển khai việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Giống như vậy, việc đánh giá mức độ niềm tin xã hội cấp tỉnh cũng cần có công cụ để triển khai.

Bà Nga kỳ vọng, qua hội thảo, sẽ có những gợi mở để có tư duy về cách triển khai đánh giá mức độ niềm tin xã hội cấp tỉnh, qua đó, thể hiện vai trò của MTTQ trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Chúng tôi muốn lắng nghe những ý kiến trao đổi, những đề xuất, để có cách thức triển khai phù hợp. Làm sao bộ chỉ số này thực sự là một kênh quan trọng, minh bạch, khách quan, toàn diện, góp phần giúp các địa phương nâng cao nhận thức, đề ra các giải pháp để phát triển", bà Nga nói.

Bộ chỉ số phải xứng đáng với niềm tin của người dân

Tại hội thảo, TS Bùi Phương Đình, Phó giám đốc Học viện Hành chính - Quản trị công (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), nhấn mạnh, việc xây dựng bộ chỉ số niềm tin xã hội "không chỉ đơn thuần là cấp thiết mà là khẩn thiết".

Ông Đình phân tích, việc này thể hiện rất rõ hai vế biện chứng với nhau là "Đảng vì dân và dân tin Đảng". "Nghĩa là, bao nhiêu năm nay, Đảng ta phấn đấu, lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ là để có được niềm tin của nhân dân", ông Đình nêu.

Thứ hai, theo ông Đình, phát biểu tại Hội nghị Trung ương 13 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói về "3 trọng điểm, 3 công khai, 1 thước đo", trong đó, thước đo "mức sống và niềm tin của nhân dân".

Xây dựng bộ chỉ số đo lường niềm tin xã hội cấp tỉnh - Ảnh 2.

TS Bùi Phương Đình phát biểu tham luận tại hội thảo

ẢNH: GIA HÂN

Do đó, ông Đình chỉ rõ, cùng với câu chuyện mức sống thì vế thứ hai là niềm tin. "Làm tất cả những điều đó đủ để chiếm được niềm tin của nhân dân hay chưa? Xứng đáng với niềm tin nhân dân hay chưa?", ông Đình nêu, và cho rằng, bộ chỉ số niềm tin xã hội cần quay lại 3 câu hỏi căn bản: Một là tin vào cái gì? Hai là tin vào ai? Thứ ba là làm thế nào để bộ chỉ số được xây dựng đáng tin?

Từ đó, ông Đình đã trình bày cơ sở khoa học và đề xuất cấu trúc bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh, gồm: niềm tin vào chính quyền và thiết chế công. Chỉ số này bao gồm minh bạch của chính quyền; liêm chính và phòng chống tham nhũng; năng lực phục vụ và trách nhiệm giải trình; hiệu quả cung ứng dịch vụ công.

Niềm tin trong quan hệ xã hội, bao gồm mức độ tin cậy giữa các thành viên xã hội; gắn kết cộng đồng; cảm nhận an toàn trong đời sống.

Niềm tin vào môi trường kinh tế - xã hội, bao gồm môi trường kinh doanh và cơ hội kinh tế; thu nhập, mức sống và ổn định xã hội; an sinh dài hạn và khả năng tiếp cận dịch vụ.

Niềm tin định hướng tương lai, bao gồm triển vọng phát triển của tỉnh; cơ hội của thế hệ trẻ và tương lai cá nhân.

Dành thời gian phân tích về các yếu tố trong bộ chỉ số, đúc kết lại, theo ông Đình, bộ chỉ số này phải xứng đáng với niềm tin của người dân. "Chúng ta đo niềm tin, nhưng bộ chỉ số của chúng ta cũng phải xứng đáng với niềm tin của người dân khi họ đã trả lời. Họ đã trả lời thì chúng ta có trách nhiệm với câu trả lời đấy và làm cho bộ chỉ số xứng đáng với niềm tin của người dân", ông Đình nêu.

Tin liên quan

Cuộc cách mạng từ ý Đảng đến lòng dân và khát vọng về kỷ nguyên vươn mình

Cuộc cách mạng từ ý Đảng đến lòng dân và khát vọng về kỷ nguyên vươn mình

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là nhiệm kỳ nhiều cảm xúc, để lại dấu ấn lịch sử khó phai mờ. Đó là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị. Dư luận gọi đây là cuộc 'sắp xếp lại giang sơn' - một việc khó khăn, phức tạp, nhạy cảm và chưa từng có tiền lệ.

'Niềm tin xã hội là thứ quý giá nhất mà báo chí cần giữ gìn'

Khám phá thêm chủ đề

bộ chỉ số niềm tin xã hội niềm tin xã hội MTTQ Việt Nam Mặt trận Tổ quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận