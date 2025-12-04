Xây dựng cán bộ Đoàn trở thành người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên

Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai: Đại hội lần này có 259 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 780.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh. Chủ đề đại hội là:

"Tự hào, vững tin theo Đảng; tuổi trẻ Đồng Nai phát huy sức mạnh đoàn kết, tiên phong, đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Về phương châm, chúng tôi xác định 5 mục tiêu trọng tâm: Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Lập nghiệp - Giữ nước. Đây là những phẩm chất cốt lõi mà tuổi trẻ Đồng Nai cần hội tụ: đoàn kết gắn bó; tiên phong hành động; sáng tạo đột phá; lập thân, lập nghiệp; sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Anh Nguyễn Minh Kiên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Sau sáp nhập Đồng Nai - Bình Phước và việc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị vận hành, thanh niên Đồng Nai sẽ đứng trước những thuận lợi và khó khăn nào?

Sau hợp nhất, Đồng Nai trở thành một địa bàn rộng lớn, dân số đông, giữ vai trò chiến lược tại khu vực Đông Nam Bộ, nằm ở giao điểm của các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh hội tụ nhiều lợi thế về giao thông đa phương thức, cảng biển, mạng lưới cao tốc, hạ tầng logistics cùng hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt là sân bay Long Thành.

Về kinh tế, Đồng Nai nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước về quy mô công nghiệp, có nhiều khu công nghiệp lớn và thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao. Nông nghiệp cũng là thế mạnh với các sản phẩm chủ lực; chăn nuôi quy mô công nghiệp tiếp tục là "thương hiệu" của vùng.

Trong 5 năm tới, thanh niên dự kiến chiếm gần 1/3 dân số tỉnh, thế hệ lớn lên trong môi trường số, có tư duy mở, sáng tạo, đề cao giá trị cá nhân và khả năng thích ứng nhanh với biến đổi công nghệ, đặc biệt là AI, dữ liệu số, kinh tế số. Họ năng động hơn trong học tập, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và quan tâm đến môi trường, khí hậu, phát triển bền vững.

Bên cạnh thuận lợi là nhiều thách thức: quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh; sự tác động của mạng xã hội; hạ tầng đô thị, xã hội còn thiếu đồng bộ; các nghề nghiệp mới đòi hỏi kỹ năng mới; nhiều vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, việc làm, sức khỏe của thanh niên, nhất là thanh niên yếu thế, công nhân, nông thôn, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn Đồng Nai cần trang bị điều gì để trở thành "bàn đạp" giúp thanh niên vững bước trong kỷ nguyên mới?

Tình hình mới đặt ra cho công tác Đoàn nhiều yêu cầu, đòi hỏi tổ chức phải vững mạnh - đoàn kết - chủ động - sáng tạo - tiên phong. Cán bộ Đoàn phải có tư duy đổi mới, linh hoạt trong phương thức hoạt động, tạo môi trường rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên; đồng thời là người bạn đồng hành tin cậy, quan tâm, hỗ trợ và chăm lo cho thế hệ trẻ.

Thanh niên Đồng Nai xuất quân hỗ trợ người dân vùng Phú Yên cũ khắc phục bão lũ ẢNH: LÊ LÂM

Trong nhiệm kỳ này, Tỉnh đoàn đề ra 3 nhiệm vụ đột phá

1. Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp và bối cảnh mới; góp phần giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa, xây dựng hình ảnh con người Đồng Nai văn minh, thân thiện, nghĩa tình.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn "vừa hồng, vừa chuyên", có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, năng lực số cao và khả năng thích ứng nhanh với kỷ nguyên chuyển đổi số.

3. Triển khai các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, gắn với phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực số, kỹ năng hội nhập quốc tế và năng lực nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Xin cảm ơn anh!