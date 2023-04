Xây dựng Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển

Quy hoạch Cảng cá Gành Hào đạt chuẩn cảng loại I

Ông Trần Tuấn Kiệt, Chủ tịch UBND H.Đông Hải, cho biết với sự nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy Bạc Liêu, một số tiềm năng về kinh tế biển của huyện đã được phát huy tốt; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt và vượt so với chỉ tiêu, kế hoạch; một số công trình hạ tầng thiết yếu tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế biển được đầu tư; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Qua đó huyện tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06 với mục tiêu phát triển mạnh ngành kinh tế biển theo hướng công nghiệp, hiện đại và bền vững.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh khảo sát cảng cá Gành Hào, H.Đông Hải Ảnh: Phan Thanh Cường

Ông Trần Tuấn Kiệt chia sẻ, để quy hoạch phát triển Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển và theo mô hình đô thị, huyện đã tập trung, rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, thực hiện quy hoạch các xã phía đông là vùng sản xuất tập trung về nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh, diện tích 3.628 ha; các xã phía tây là vùng nuôi tôm quảng canh cải tiến chất lượng cao 843 ha. Đối với thị trấn Gành Hào, để trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ hậu cần nghề cá và xã Điền Hải là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội của huyện theo hướng văn minh, hiện đại, H.Đông Hải đã phối hợp ngành chức năng tỉnh tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, nhất là về quy hoạch đô thị, không gian đô thị.

Bên cạnh đó huyện ưu tiên tập trung đầu tư các công trình động lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Điển hình, huyện đã chủ động phối hợp các ngành chức năng tỉnh tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế biển, kết hợp với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tích cực mời gọi các nhà đầu tư xây dựng H.Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển. Qua đó đã thu hút được nhiều dự án động lực: Dự án nhà máy điện gió Đông Hải; triển khai xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động 34 dự án điện mặt trời, công suất lắp đặt 31 MW, ước vốn đầu tư 465 tỉ đồng, hiện đã đấu nối vào lưới điện quốc gia công suất khoảng 25.567 KWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc thị trấn Gành Hào Ảnh: Phan Thanh Cường

Công tác huy động nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, kiến trúc đô thị được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, có phân kỳ đầu tư. Đồng thời, xác định các nhóm công trình trọng điểm, thế mạnh để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng như: Hoàn thành dự án tuyến đường Giồng Nhãn - Gò Cát; đường Gành Hào - Hộ Phòng; mở rộng xây dựng cảng cá Gành Hào đạt chuẩn cảng loại I.

Triển khai các dự án, công trình động lực

Tuy nhiên, theo ông Trần Tuấn Kiệt, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy Bạc Liêu, kinh tế của H.Đông Hải phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Do đó để thực hiện được chiến lược phát triển lâu dài và bền vững, thì các cấp, các ngành của H.Đông Hải phải nỗ lực, quyết tâm xây dựng cụ thể các giải pháp thực hiện cho từng giai đoạn. Đồng thời nhằm khơi thông các "điểm nghẽn" của huyện, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bên cạnh đó, huyện cũng cần thay đổi tư duy chiến lược phát triển kinh tế biển từ giảm khai thác chuyển sang mục tiêu quản lý khai thác, tăng cường nuôi trồng hiệu quả; kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, chú trọng xây dựng thương hiệu muối Đông Hải.

Thu hoạch muối ở xã Điền Hải, H.Đông Hải Ảnh: Phan Thanh Cường

Đồng thời tranh thủ các nguồn lực từ Trung ương đến địa phương, nhà đầu tư để triển khai các dự án, công trình động lực như: xây dựng cảng cá Gành Hào đạt chuẩn cảng loại I; bố trí nguồn vốn xây dựng cầu Vàm Xáng giai đoạn 2025 - 2030 với tổng kinh phí ước khoảng 500 - 600 tỉ đồng nhằm phá thế độc đạo cho các xã phía tây của huyện; xây dựng Cụm công nghiệp 70 ha tại xã Long Điền Tây; mở rộng không gian thị trấn Gành Hào và xã Điền Hải… Bên cạnh đó, H.Đông Hải phải linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện, nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương về kinh tế biển, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành kinh tế biển, phát triển theo hướng bền vững.