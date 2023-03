Xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ văn hóa

Sáng 29.3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết).

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của thành phố có nhiều chuyển biến, tiến bộ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo: phát triển KT-XH là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu và thường xuyên.

Theo đó, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước và thủ đô; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Chủ tịch nước lưu ý Hà Nội phát triển kinh tế phải đồng bộ với phát triển văn hóa, xã hội, nhất là bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng, phát triển văn hóa con người thủ đô xứng tầm với truyền thống văn hiến của Thăng Long - Hà Nội; thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu Hà Nội phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thành phố phải thực sự trong sạch, vững mạnh.

Cũng trong ngày 29.3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị.