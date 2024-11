Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm kinh tế biển hiện đại

Muốn thành công phải có chiến lược phát triển sáng suốt

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hải Phòng là TP cảng quan trọng, trung tâm kinh tế công nghiệp, kinh tế biển, trung tâm văn hóa, y tế, giáo dục không chỉ của vùng Duyên hải Bắc bộ mà còn là động lực quan trọng của cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng ẢNH: TTXVN

Để TP.Hải Phòng phát triển, Tổng Bí thư nêu rõ, cần nỗ lực phấn đấu phát triển TP ngang tầm với các TP tiêu biểu ở châu Á, là TP cảng quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là một trung tâm quốc tế về kinh tế, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Tổng Bí thư lưu ý, TP.Hải Phòng phải quy hoạch và lập kế hoạch tốt hơn cho tương lai; quyết tâm theo đuổi mục tiêu. TP muốn thành công phải có chiến lược phát triển sáng suốt; bộ máy công quyền xuất sắc và được người dân tin tưởng.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, TP cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, có khát vọng vươn lên vì sự phát triển của TP. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm người dân huyện đảo Bạch Long Vĩ ẢNH: TTXVN

Hải Phòng cần tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, trong đó có quy hoạch đô thị, công nghiệp, du lịch, kinh tế biển, quy hoạch hạ tầng ngầm, quy hoạch không gian; kết nối và đồng bộ các loại hình giao thông. Quy hoạch tương lai TP cần được mô hình hóa, lấy ý kiến rộng rãi và công khai quy hoạch. Quy hoạch chính là nguồn lực, là tầm nhìn để TP trở nên minh bạch trong phát triển và hấp dẫn các nhà đầu tư.

Phát huy lợi thế "cửa chính ra biển"

Tổng Bí thư lưu ý, cần phát huy lợi thế của Hải Phòng là "cửa chính ra biển" đối với cả miền Bắc, quy hoạch xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm kết nối kinh tế và động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả vùng Bắc bộ. Cùng đó, cũng cần có chiến lược tốt trong lựa chọn thu hút FDI và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp nội địa phát triển, tham gia chuỗi cung ứng quốc tế. Hướng tới xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập, tinh thần tự cường và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Tổng Bí thư và đoàn công tác của T.Ư dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ H.Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng) ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, TP cần củng cố các nền tảng xã hội, nâng cao chất lượng, khả năng tiếp cận dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết mâu thuẫn xã hội từ khi mới phát sinh, không để trở thành điểm nóng về an ninh, trật tự; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chủ động phòng ngừa, ứng phó không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào.

Trước đó, tại Trung tâm hội nghị TP, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Hội nghị trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tháng 11 cho 12 dự án đầu tư mới và mở rộng tiêu biểu tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng với tổng số vốn đầu tư thu hút được tăng thêm 1,8 tỉ USD, dự kiến nhu cầu lao động trong các năm tới vào khoảng 17.000 người.