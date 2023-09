Cùng dự có Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc mừng, biểu dương những thành tựu Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lào Cai đã đạt được trong những năm qua. Chủ tịch nước cho rằng những thành tựu Lào Cai đã đạt được tuy quan trọng, to lớn và toàn diện nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Quy mô kinh tế nhỏ, năng lực cạnh tranh chưa cao; GRDP bình quân đầu người còn thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu đồng bộ; cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đời sống nhân dân, nhất là ở vùng núi cao, vùng biên giới còn nhiều khó khăn. An ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo ở một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Một số cán bộ lãnh đạo của Lào Cai đã có những khuyết điểm, vi phạm đáng tiếc...

Nêu rõ, kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Lào Cai là sự kiện quan trọng, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lào Cai phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai phải luôn ghi nhớ, thấm nhuần những lời dạy mang tầm tư duy chiến lược, nhìn xa trông rộng của Bác khi Người về thăm tỉnh nhà; thấu hiểu hơn tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc Lào Cai và tình cảm của đồng bào Lào Cai đối với Bác kính yêu. Đặc biệt, cần cụ thể hóa lời dạy của Bác cho phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tế, gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng Lào Cai đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

* Cũng trong sáng qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà thầy và trò Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai, ngôi trường duy nhất trong tỉnh có học sinh của 15 dân tộc thiểu số.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm thầy và trò Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai TTXVN

Phát biểu với thầy và trò nhà trường, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc phát triển hệ thống các trường dân tộc nội trú trên cả nước thể hiện sự quan tâm và tư duy chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực có trình độ cao cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch nước mong các em không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo, đưa ước mơ trở thành hiện thực, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương, tham quan Nhà trưng bày lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là địa điểm ghi lại những kỷ niệm của Bác khi lên thăm Lào Cai 65 năm trước.

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Lễ hội Thành Tuyên 2023, tại TP.Tuyên Quang, do tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ VH-TT-DL và nhiều địa phương trong, ngoài nước tổ chức.