Xây dựng lực lượng cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh

Chiều 22.1, Chủ tịch nước Lương Cường tới thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước nhấn mạnh lực lượng cảnh vệ công an nhân dân vinh dự được Đảng và Bác Hồ sáng lập, rèn luyện, có bề dày truyền thống hơn 70 năm. Chủ tịch nước cũng biểu dương và chúc mừng những thành tích, đóng góp quan trọng của lực lượng cảnh vệ trong thời gian qua.

Theo Chủ tịch nước, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, là thời điểm các thế lực thù địch, phản động sẽ đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Do đó, nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ trong năm 2025 và những năm tiếp theo là hết sức nặng nề, đòi hỏi phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị lực lượng cảnh vệ quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an và sự giám sát của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các sự kiện đặc biệt quan trọng, các khu vực, mục tiêu trọng yếu, các đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường thăm và chúc tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Chủ tịch nước ghi nhận, chúc mừng thành tích mà lực lượng cảnh sát cơ động đã đạt được trong năm 2024.

Để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối lực lượng vũ trang. Đồng thời triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong tình hình mới. Tiếp tục tham mưu với Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, biện pháp công tác nhằm xây dựng, tăng cường sức mạnh của lực lượng cảnh sát cơ động.