Xây dựng nguồn nhân lực bảo vệ hạ tầng số trước làn sóng AI

Ngày 25.9, Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026 khởi động vòng sơ khảo trực tuyến dưới sự bảo trợ của Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cùng sự chủ trì của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA). Với chủ đề "Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI", sân chơi học thuật và thực chiến này được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về nhân lực an toàn thông tin chất lượng cao, bám sát các yêu cầu thực thi của Nghị định số 329/2026/NĐ-CP vừa được ban hành.

Mùa giải năm nay ghi nhận quy mô mở rộng với 334 đội tham gia, trong đó có 294 đội đến từ 52 trường đại học, cao đẳng trong nước và 40 đội quốc tế thuộc khu vực ASEAN. Mục tiêu trọng tâm của vòng thi sơ khảo kéo dài 8 giờ ngoài việc kiểm tra kiến thức học thuật còn đặt thí sinh vào các bài toán kỹ thuật mô phỏng sát với thực tế vận hành mạng lưới thông qua 6 nhóm nội dung chuyên sâu gồm Pwnable, Reverse Engineering, Web, Crypto/ACM, Forensic và AI/IoT.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh cuộc thi không chỉ tìm kiếm nhà vô địch, mà mục tiêu lớn hơn hướng tới là tìm kiếm những "chiến sĩ an ninh mạng" tương lai Ảnh: BTC

Các đội có kết quả tốt tại vòng sơ khảo tiếp tục tranh tài tại vòng chung khảo vào ngày 16.10. Nội dung thi được chia thành hai bảng: Bảng A và Bảng B - với thể lệ và yêu cầu chuyên môn khác nhau.

Bảng A gồm 20 đội đại diện cho 20 trường có kết quả cao nhất tại vòng sơ khảo, mỗi trường sẽ có một đội đại diện, tranh tài theo hình thức Attack - Defense (đối kháng trực tiếp). Với hình thức này, các đội vừa phải bảo vệ hệ thống của mình, vừa phát hiện và khai thác điểm yếu của đối phương, đặt thí sinh vào môi trường cạnh tranh có tính đối kháng và yêu cầu khả năng phản ứng nhanh.

Bảng B dành cho các trường chưa có đội tham dự Bảng A. Mỗi trường lựa chọn đội có kết quả vòng sơ khảo cao nhất để tiếp tục tranh tài theo hình thức Jeopardy.

Bên cạnh yếu tố tranh tài, kỳ vọng lớn nhất của ban tổ chức là thiết lập cơ chế liên kết thực chất giữa bốn trụ cột: cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ và đội ngũ chuyên gia. Việc đưa các bài toán thực tiễn vào sân chơi sinh viên giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết giảng đường và nhu cầu vận hành an ninh mạng tại doanh nghiệp, tạo kênh tuyển dụng trực tiếp những nhân sự có kỹ năng xử lý tình huống cho các tổ chức trọng yếu.

Đồng thời, kết quả thi đấu tại Bảng A của các đội trong nước sẽ là căn cứ chuyên môn để NCA chọn lựa nhân tố đại diện Việt Nam tham gia đấu trường khu vực như Cyber SEAGame hay ASEAN Cyber Shield. Kết hợp cùng chuỗi hội thảo chuyên đề về nhân lực AI tại Hà Nội, hoạt động UniTour và Ngày hội Sinh viên An ninh mạng tại TP.HCM trong tháng 10, chương trình đặt mục tiêu dài hạn là xây dựng một hệ sinh thái đào tạo bền vững, giúp thế hệ trẻ nâng cao kỹ năng tự vệ số và đóng góp vào chiến lược làm chủ công nghệ an toàn thông tin của đất nước.