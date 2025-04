Xây dựng nhà lưu niệm Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân

Ngày 18.4, UBND tỉnh Long An tổ chức khởi công xây dựng nhà lưu niệm 2 nhà cách mạng Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân và trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử khu vực ngã tư Đức Hòa (H.Đức Hòa, Long An). Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp hương tưởng niệm 2 nhà cách mạng Võ Văn Tần và Võ Văn Ngân ẢNH: B.B

Dự án có tổng mức đầu tư gần 113 đồng (từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác), do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Long An làm chủ đầu tư, sẽ được thi công đến hết năm 2026. Trong đó có các hạng mục tiêu biểu như: Nhà tưởng niệm 2 nhà cách mạng Võ Văn Tần và Võ Văn Ngân; Nhà trưng bày; Mộ ông Võ Văn Ngân; Điêu khắc tượng ông Võ Văn Tần; Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử khu vực ngã tư Đức Hòa…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh Long An không những là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, mà còn có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa và anh hùng trong chống giặc ngoại xâm. Đây từng là nơi hội tụ các phong trào yêu nước, chống ngoại xâm gắn liền tên tuổi những người con ưu tú đi vào lịch sử như: Nguyễn Trung Trực với "lửa hồng Nhựt Tảo", lần đầu tiên nhấn chìm tàu Tây; Nguyễn Đình Chiểu với Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc bất hủ, lần đầu tiên trong văn học sử đã làm nên tượng đài người nông dân yêu nước bi tráng, rung động và khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân; Thiên hộ Võ Duy Dương làm cho cả nước lần đầu tiên biết đến Long An với căn cứ kháng chiến Đồng Tháp Mười lừng danh...

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Long An thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà lưu niệm 2 nhà cách mạng Võ Văn Tần và Võ Văn Ngân ẢNH: B.B

Đó là nền tảng để khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời gánh vác sứ mạng lịch sử lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, vùng đất Long An trở thành nơi ươm mầm cho những hạt giống đỏ, mà 2 nhà cách mạng là 2 anh em ruột Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân tiếp nối xuất sắc truyền thống yêu nước của lịch sử vùng đất này.

Hai anh em Võ Văn Tần và Võ Văn Ngân sinh ra tại thôn Bình Thủy, làng Đức Hòa, H.Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc tỉnh Long An), là những người khai sinh tổ chức Đảng Cộng sản trên vùng đất Long An. Hai anh em Võ Văn Tần và Võ Văn Ngân từng nối tiếp nhau lãnh đạo cách mạng trong những tháng năm bình minh của Đảng, giữ cương vị Bí thư Xứ ủy Nam kỳ trong thời điểm khó khăn nhất của cách mạng Nam kỳ. Với công lao to lớn ấy, 2 ông là những lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, được Đảng, Nhà nước chỉ đạo xây dựng nhà lưu niệm.

Đến nay, tỉnh Long An có 3 nhà cách mạng tiền bối được nhà nước xây nhà lưu niệm gồm luật sư Nguyễn Hữu Thọ (H.Bến Lức) và 2 Bí thư Xứ ủy Nam kỳ Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân.