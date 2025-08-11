Xây dựng phường Pleiku giàu bản sắc văn hóa, phát triển mạnh về kinh tế

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 48.490 tỉ đồng

Dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I triệu tập 250 đại biểu chính thức, đại diện cho 3.237 đảng viên trên toàn phường.

Quang cảnh đại hội ẢNH: TRẦN HIẾU

Phường Pleiku được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng của 5 đơn vị hành chính các phường: Tây Sơn, Hội Thương, Hoa Lư, Phù Đổng và xã Trà Đa. Nơi đây tập trung nhiều hoạt động dịch vụ thương mại, giao thông vận tải và du lịch của khu vực tây Gia Lai.

Báo cáo tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm của phường Pleiku ước đạt 10,01%. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất ước đạt 48.490 tỉ đồng, tăng 8% so với năm 2020; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 100% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 145 triệu đồng/năm, gấp 1,75 lần so với năm 2020.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Pleiku xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách; khơi thông và giải phóng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, phường sẽ tập trung triển khai các dự án khu mua sắm, ẩm thực, giải trí hoạt động ban đêm (khu vực suối Hội Phú, Quảng trường Đại đoàn kết...). Thu hút các dự án đầu tư như: Khu đô thị CK54; khu biệt thự và nhà phố cao cấp; dự án khu dân cư đường Lương Thạnh; khu sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Trà Đa; dự án xây dựng khu phức hợp thương mại cao tầng; dự án thương mại, dịch vụ, shophouse; dự án khu dân cư đường Lý Tự Trọng và vùng phụ cận; các chợ, trung tâm thương mại, nông nghiệp công nghệ cao... với số vốn kêu gọi, thu hút lớn. Tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương từ những lợi thế sẵn có…

Tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, hữu cơ

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền phường Pleiku đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời lưu ý, phường Pleiku được xác định là hạt nhân trọng điểm của tỉnh Gia Lai mới, vì vậy nhiệm kỳ tới cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; nhanh chóng kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn, nhất là năng lực tổng hợp, ứng dụng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đảng bộ phường Pleiku cần thực hiện tốt công tác tư tưởng, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chú trọng nâng cao đời sống của các làng đồng bào dân tộc thiểu số; đấu tranh chống lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây chia rẽ các dân tộc, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, hữu cơ theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch, nâng cao giá trị gia tăng...