Xây dựng, sửa chữa làm nhà tạm cho cán bộ đi làm xa

Ngày 11.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long, cho biết Trung tâm văn hóa tỉnh Vĩnh Long (đường Hưng Đạo Vương, P.Long Châu, Vĩnh Long - trước đây là P.1, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) có diện tích hơn 7.700 m2 được sửa chữa làm nhà lưu trú tạm cho cán bộ công chức, viên chức ở Bến Tre và Trà Vinh (cũ). Việc sửa chữa đang trong giai đoạn hoàn thành nên chưa bố trí công chức, viên chức vào ở.

Khu đất vàng tại trung tâm TP.Vĩnh Long (cũ) đang được dọn dẹp, làm nhà lưu trú tạm cho cán bộ đi làm xa ẢNH: Nam Long

Theo ghi nhận của PV, phía trước cổng và hàng rào khu nhà lưu trú tạm này vẫn còn nhiều hộ buôn bán cây giống, hoa cắt cành, trái cây… Những hộ này đặt hàng hóa xuống lòng đường Hưng Đạo Vương, gây cản trở giao thông và mất vẻ mỹ quan đô thị.

Về việc này, ông Đoàn Văn Huệ, Chủ tịch UBND P.Long Châu, cho biết hiện tại khu vực chợ Vĩnh Long đang xây dựng bờ kè và hết chỗ bố trí các hộ này nên vẫn để bán tạm ở khu vực trên. Thời gian tới, địa phương sẽ bố trí đến nơi buôn bán hợp lý hơn.

Như Thanh Niên đã thông tin, ghi nhận hiện trạng vào cuối tháng 3.2025, khu đất này bị bỏ hoang nhiều năm nên cỏ rác tràn ngập, cây cối mọc um tùm, nước đọng đen ngòm, một số hộ dân còn tận dụng làm nơi đổ rác. Các khối nhà xuống cấp, cửa kính bị đập vỡ, rất nhếch nhác, khiến người dân tiếc nuối.

Khi đó, chính quyền địa phương cho biết khu đất chưa được đầu tư xây dựng do khó khăn về nguồn lực công trong công tác đầu tư xây dựng chợ Vĩnh Long. Đồng thời, khu đất thuộc danh mục dự án thu hút mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Khu đất được quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thương mại - dịch vụ Vĩnh Long (TP.Vĩnh Long), tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt năm 2010, điều chỉnh cục bộ năm 2016 và thống nhất tổng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng Trung tâm thương mại - dịch vụ Vĩnh Long năm 2019 có tầng cao xây dựng công trình chỉ tối đa 5 tầng.