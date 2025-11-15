Xây dựng thế giới ‘xanh’ hơn từ hệ thống chiếu sáng thông minh

Theo nghiên cứu về chuyển đổi điểm sáng từ đèn truyền thống qua công nghệ LED tiên tiến bởi Signify, ông Phùng Hoài Dương, Tổng giám đốc Signify Việt Nam cho biết việc chuyển từ hệ thống chiếu sáng truyền thống sang hệ thống đèn LED có thể tiết kiệm 80% điện năng, tương đương với việc cắt giảm hàng trăm tấn CO2 và tiết kiệm 6.3 triệu VND cho mỗi tấn CO2 được cắt giảm. Ví dụ, khu dân cư có thể giảm thiểu 276 tấn CO2, tiết kiệm 1.732 tỉ đồng.

"Bằng cách chuyển đổi từ hệ thống chiếu sáng truyền thống sang các hệ thống chiếu sáng thông minh, không chỉ những doanh nghiệp lớn mà các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thể đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, việc đồng hành cùng các đơn vị có chung mục đích về phát triển bền vững như Signify sẽ tạo lợi thế cạnh tranh, giúp doanh nghiệp đáp ứng mục tiêu phát thải đến phạm vi 3 - bao gồm tất cả các phát thải gián tiếp khác xảy ra trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy niềm tin và sự trung thành của khách hàng, thu hút nhân tài cấp cao, từ đó tăng khả năng cạnh tranh trong đa lĩnh vực từ kinh doanh đến xuất khẩu", ông Phùng Hoài Dương chia sẻ thêm.

Đèn thông minh giúp cuộc sống thêm tiện nghi đồng thời vẫn êm dịu và bảo vệ mắt

Tại thị trường Việt Nam, Signify đã và đang giới thiệu những sáng kiến chiếu sáng trong hành trình tiên phong chuyển đổi xanh, bao gồm:

Chiếu sáng văn phòng thông minh với đèn LED được kết nối, cảm biến tích hợp và phần mềm Interact Office, nâng cao không gian làm việc bằng cách cung cấp dữ liệu chi tiết về tỷ lệ sử dụng, tối ưu hóa không gian và tiết kiệm năng lượng tới 80%. Ngoài ra, đèn in 3D còn mang đến một giải pháp thay thế bền vững với lượng khí thải carbon thấp hơn 47% và khả năng tái chế. Mô hình "Light-as-a-Service" của Signify giúp giảm chi phí và kéo dài vòng đời chiếu sáng, trong khi hệ thống chiếu của họ giảm 60% chi phí bảo trì.

Cầu Ba Son dịp lễ 30.4 được chiếu sáng bởi các giải pháp thông minh từ Signify Việt Nam