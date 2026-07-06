Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Nâng cao năng lực số, đổi mới sáng tạo cho thanh niên

Chiến lược hướng đến mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ; giàu lòng yêu nước, có ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước.

Đồng thời, thanh niên được kỳ vọng trở thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có đạo đức, ý thức công dân, sức khỏe, kỹ năng sống, nghề nghiệp, việc làm; năng động, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 hướng đến mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện

ẢNH: XUÂN TÙNG

Một trong những điểm nhấn của chiến lược là nâng cao năng lực số, đổi mới sáng tạo và khả năng hội nhập cho thanh niên. Đến năm 2030, phấn đấu trên 50% thanh niên tham gia và hoàn thành ít nhất một khóa học trực tuyến trên nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOCs) của Bộ GD-ĐT về chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, trên 90% thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương được hỗ trợ tiếp cận học tập số thông qua thiết bị, internet hoặc chương trình đào tạo trực tuyến phù hợp. Ít nhất 30% thanh niên đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Trong lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm, chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030 có 90% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp; riêng nhóm học sinh, sinh viên đạt 100%.

Đáng chú ý, phấn đấu 80% thanh niên được phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản; 40% thanh niên có kỹ năng số nâng cao, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng với đó, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp xuống dưới 6%

Chiến lược cũng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm xuống dưới 6%. Đến năm 2030, phấn đấu 70% thanh niên có việc làm bền vững, việc làm xanh, việc làm trong khu vực kinh tế số, lĩnh vực công nghệ cao hoặc các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của quốc gia.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm xuống dưới 6% ẢNH: XUÂN TÙNG

Về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ít nhất 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên được kết nối, hỗ trợ từ doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được đầu tư, vay vốn từ các nguồn phù hợp; ít nhất 25% doanh nghiệp khởi nghiệp mới do thanh niên làm chủ.

Chiến lược cũng chú trọng nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho thanh niên. Hằng năm, phấn đấu trên 80% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện sức khỏe; trên 50% thanh niên được tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý.

Đến năm 2030, trên 90% địa phương có mô hình hỗ trợ thanh niên sống an toàn và ứng phó với bạo lực trên không gian mạng.

Để thực hiện các mục tiêu trên, chiến lược đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thanh niên; tăng cường cung cấp dịch vụ hỗ trợ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các tổ chức của thanh niên trong đồng hành, phát huy thế hệ trẻ.