Xây dựng Vĩnh Long thành trung tâm kinh tế, năng lượng xanh của cả nước

Lợi thế ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển

Sau hợp nhất từ 3 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long có diện tích tự nhiên hơn 6.296 km2, quy mô dân số hơn 3,38 triệu người và 124 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển bởi vị trí trung tâm ĐBSCL, ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dự lễ khởi công dự án nhà máy điện gió tại P.Trường Long Hòa ẢNH: NAM LONG

Vĩnh Long có luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu cùng các sông lớn như sông Tiền, sông Hậu và các nhánh sông Cổ Chiên, Ba Lai, Hàm Luông, Măng Thít cho thấy vai trò chiến lược đặc biệt trong kết nối giao thông thủy và phát triển kinh tế vùng. Đặc biệt, tỉnh có bờ biển dài hơn 130 km, với các cửa sông lớn như Định An, Cung Hầu, Ba Lai - mở ra tiềm năng phát triển kinh tế biển, logistics, cảng biển, điện gió…

Bên cạnh đó, Vĩnh Long có hệ thống giao thông khá đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của mỗi tỉnh và khu vực; kết nối với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bằng các tuyến QL1, QL53, QL53B, QL57, QL57B, QL57C, QL60, QL54 và các cầu Mỹ Thuận (1, 2), Rạch Miễu (1, 2), Cổ Chiên, Hàm Luông, Đại Ngãi, Cần Thơ... Các tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ được kết nối thông suốt, cùng với hệ thống giao thông đường tỉnh, đường xã được tập trung đầu tư, nâng cấp.

Vĩnh Long có luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu ẢNH: NAM LONG

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết sau hợp nhất, Vĩnh Long không chỉ mở rộng về diện tích và dân số, mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi trở thành tỉnh ven biển. Với bờ biển dài 130 km, tỉnh có điều kiện lý tưởng để phát triển đồng bộ các lĩnh vực như nuôi trồng và khai thác thủy - hải sản, cảng biển, logistics, công nghiệp ven biển, khu đô thị ven biển và du lịch sinh thái biển, phát triển năng lượng điện gió, điện mặt trời...

Cụm cảng Trà Vinh, Khu kinh tế Định An (một trong 16 khu kinh tế ven biển của cả nước), các khu vực năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo tại Duyên Hải (thuộc tỉnh Trà Vinh cũ) và H.Bình Đại (tỉnh Bến Tre cũ) đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, tương lai sẽ trở thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước.

Dãy bờ biển dài thuận lợi phát triển du lịch sinh thái, phát triển năng lượng điện gió, điện mặt trời ẢNH: NAM LONG

Nhận diện tiềm năng để vươn mình

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo "Nhận diện tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2050". Tại hội thảo, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, nhấn mạnh các đô thị ven biển của Trà Vinh và Bến Tre (cũ), bao gồm TP.Trà Vinh, TX.Duyên Hải và các đô thị ven biển Bến Tre, sẽ là cực tăng trưởng chính về kinh tế biển, năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời, hydro xanh) và logistics, đóng vai trò là các cực kinh tế chuyên ngành, bổ trợ cho chức năng hành chính của TP.Vĩnh Long (cũ).

Vùng trồng dừa bạt ngàn của tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Việc thiết lập đô thị hướng biển, xây dựng một "hành lang logistics sông - biển chiến lược" mạnh mẽ là điều kiện tiên quyết để kết nối và phát huy hiệu quả các cực phát triển này. Cảng Định An tại Trà Vinh (cũ) sẽ đóng vai trò là cửa ngõ xuất khẩu hàng hóa ra thị trường quốc tế, hỗ trợ cho toàn bộ tỉnh mới. TP.Bến Tre (cũ) được định hướng là trung tâm du lịch sinh thái của tỉnh Vĩnh Long mới.

PGS-TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng, Viện nghiên cứu phát triển du lịch, cho hay Vĩnh Long có lợi thế cảnh quan thiên nhiên đa dạng, nguyên sơ; 2/4 cù lao thuộc sản phẩm du lịch đặc thù của vùng ĐBSCL; bờ biển dài thuận lợi phát triển điện gió (năng lượng sạch); có nhiều loại cây di sản tiêu biểu của vùng.

Về định hướng và giải pháp phát triển chuỗi giá trị du lịch xanh Vĩnh Long, PGS-TS Phạm Trung Lương cho rằng, tỉnh cần đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong hoạt động phát triển du lịch. Đánh giá có hệ thống nguồn lực tài nguyên để phát triển sản phẩm du lịch, với trọng tâm là sản phẩm du lịch đặc thù thân thiện với môi trường có sự tham gia tích cực của cộng đồng. Xây dựng tiêu chí và áp dụng "nhãn du lịch xanh" đối với hệ thống sản phẩm du lịch xanh Vĩnh Long. Ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch xanh có hệ sinh thái du lịch đa dạng tại điểm đến. Khuyến khích sử dụng lợi thế của tỉnh về nguồn năng lượng tái tạo (gió, mặt trời), ứng dụng công nghệ 3R (Tiết kiệm - Tái chế - Tái sử dụng) trong các cơ sở dịch vụ du lịch và khuyến khích phát triển mô hình hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị du lịch xanh".

Vĩnh Long sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển thành trung tâm kinh tế tổng hợp, công nghệ cao, dịch vụ logistics, năng lượng xanh của cả nước ẢNH: NAM LONG

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như: ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, phân mảnh không gian phát triển, hạ tầng kết nối nội vùng còn kém; chênh lệch nội vùng và yêu cầu cấp thiết về xác lập mô hình tăng trưởng…

"Từ thực trạng đó, mục tiêu của hội thảo 'Nhận diện tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2050' là nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, bất lợi và thách thức. Đồng thời, xác lập định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển thịnh vượng, văn minh, sinh thái; là trung tâm kinh tế biển năng động, trung tâm nông nghiệp xanh và năng lượng tái tạo hàng đầu của vùng ĐBSCL và cả nước", ông Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.