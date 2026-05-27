Giáo dục

Xây nền hiệu quả để trẻ THCS đạt IELTS cùng DOL English

27/05/2026 20:30 GMT+7

Ngày càng nhiều gia đình cho con trẻ tiếp cận IELTS từ sớm với mong muốn tạo lợi thế sớm cho con khi xét tuyển các cấp, du học hoặc đi làm. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh băn khoăn: Học IELTS sớm có khiến trẻ bị áp lực? Cần "xây nền" cho trẻ tiểu học như thế nào?

Phương pháp tư duy giúp trẻ học vui, hiệu quả

Các khách mời tại buổi giao lưu tại Báo Thanh Niên

Tại buổi giao lưu trực tuyến về chinh phục IELTS gần đây, TS Đỗ Hữu Nguyên Lộc - Chủ tịch Hội nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh TP.HCM - cho biết: "Để có thể đánh giá một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ, phụ huynh có thể dựa vào ba tiêu chí chính như phương pháp đó có phù hợp với lứa tuổi của trẻ; trẻ có cơ hội được nghe nói, diễn đạt bằng tiếng Anh và cuối cùng là cuối cùng là trẻ có tự tin, tiến bộ và hứng thú hay không?".

Các lớp học Starters, Movers, Flyers tại DOL English luôn đầy năng lượng, niềm vui

Còn theo NCS Hà Đặng Như Quỳnh – giám đốc học thuật tại DOL English và đạt 9.0 IELTS, tốt nghiệp á khoa Sư phạm Anh (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) - thì nhất thiết có lộ trình nền trước khi trẻ học IELTS.

"Chẳng hạn ở DOL English thì trẻ tiểu học (lớp 4, 5) sẽ được thi xếp lớp để vào chương trình Starters, Movers, Flyers trước khi chuyển tiếp qua IELTS ở đầu cấp hai. Chương trình có những điểm khác biệt rõ rệt như được thiết kế dựa trên phương pháp tư duy Linearthinking. Học sinh không học kiến thức một cách rời rạc, mà được hướng dẫn để hệ thống hóa kiến thức theo một cách có logic, vui mà vẫn hiệu quả", NCS Như Quỳnh nói.

Sau khi hoàn thành các cấp độ Starters, Movers, Flyers, trẻ có vốn từ vựng, ngữ pháp đủ tốt để miêu tả những điều quen thuộc xung quanh, các tình huống đời thường và sẵn sàng để chuyển lên giai đoạn học IELTS ở THCS. "Với phương pháp tư duy Linearthinking ở DOL English, trẻ không chỉ học tiếng Anh mà còn được bồi đắp thêm kiến thức xã hội, tư duy diễn đạt, tư duy phản biện…", bà cho biết.

Chương trình thiết kế riêng cho người Việt

Các gương mặt giáo viên đạt 9.0 IELTS tại DOL English

Chia sẻ về chương trình học tiếng Anh cho trẻ tiểu học, THCS tại DOL English, bà Như Quỳnh cho biết đây là thành quả sau 4 năm nghiên cứu của đội ngũ gồm các cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM…

"Vì là người Việt nên chúng tôi hiểu rõ tâm lý, đặc điểm học tập và những lỗi sai phổ biến của người Việt, từ đó thiết kế nội dung gần gũi, phù hợp và hấp dẫn hơn, không áp lực với trẻ. DOL có hệ thống công nghệ hiện đại kết hợp AI để trẻ có thể luyện mọi lúc, mọi nơi", NCS Như Quỳnh phân tích.

NCS Như Quỳnh cho biết tất cả giáo viên ở DOL English phải có phát âm chuẩn vì trẻ nếu nói sai từ nhỏ sẽ rất khó sửa sau này. Nhằm mục đích tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian cho phụ huynh lẫn trẻ nhỏ, chương trình trên được thiết kế tinh gọn, học phí dưới 3 triệu đồng/tháng.

Nhờ phương pháp Linearthinking, nhiều học sinh đã đạt IELTS điểm cao

"Tôi có tìm hiểu và thấy phương pháp Linearthinking ở DOL English hiệu quả cao, nhiều học sinh không chỉ đạt điểm tiếng Anh cao mà cũng rất hứng thú mỗi khi đi học. Chính vì vậy tôi đã quyết định để con gái theo học tại đây", TS Nguyên Lộc chia sẻ.

Tương tư, bé Phạm Vũ Thiên Di - 12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) - cho biết sau thời gian học Linearthinking ở DOL English thì vốn tiếng Anh của em cải thiện rõ, không còn bị rối khi đọc bài dài hay viết câu phức, làm bài tự tin và chính xác hơn.

Nói về lý do học IELTS sớm, bé Thiên Di cho biết muốn tập trung học giỏi tiếng Anh sớm để từ đó có thời gian cải thiện các kỹ năng khác.

Hơn 800 giáo viên tiểu học, THCS tại TP.HCM tìm hiểu về phương pháp tư duy Linearthinking của DOL English vào tháng 4.2025. Chương trình do Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục (Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM) phối hợp tổ chức

Từ tháng 12.2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Song song đó, một số địa phương dần nâng chuẩn tiếng Anh ở trẻ. Gần đây nhất, UBND TP.Hà Nội vừa ban hành các quy định mới về ngoại ngữ. Cụ thể, học sinh trường THCS, THPT chất lượng cao phải đạt năng lực ngoại ngữ tương đương 4.0 - 6.5 IELTS.

Chương trình IELTS THCS tại DOL Đình Lực được thiết kế dành riêng cho học sinh THCS (hoặc lớp 4, 5 có chứng chỉ Flyers).

Với phương pháp Linearthinking độc quyền, hệ thống công nghệ Linearsystem hiện đại và đội ngũ Linearteacher giàu kinh nghiệm… DOL hiện là một trong những đơn vị đào tạo tiếng Anh uy tín, nổi bật tại TP.HCM.

Tìm hiểu chi tiết lộ trình IELTS THCS tại DOL tại đây hoặc https://www.facebook.com/dolenglish.ieltsdinhluc

