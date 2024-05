Xây nhà, mua đất cho mẹ nhờ sáng tạo nội dung game

Hiền cho biết khi còn là nhân viên văn phòng, phải đắn đo trong việc chi tiêu với mức lương 8 triệu đồng hằng tháng. Sau những buổi tan làm, Hiền tự thưởng cho mình những giờ chơi game để giải tỏa căng thẳng. Đầu năm 2022, Hiền bắt đầu đăng tải những video chơi, bình luận game lên TikTok và nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác. Hiền cho biết ban đầu chỉ đăng để giải trí, lưu giữ làm kỷ niệm nhưng không ngờ nhận được nhiều lượt tương tác đến vậy.



Từ một nhân viên văn phòng, giờ đây Hiền trở thành nhà sáng tạo nội dung game đạt nút vàng YouTube NVCC

"Lúc đầu, mình rất hào hứng vì những video đăng lên nhận được nhiều lượt tương tác. Sau 5 tháng, video của mình đã chạm mốc 500.000 lượt theo dõi. Tuy nhiên, sau đó lượt tương tác không tăng trưởng khiến bản thân rất hụt hẫng. Thời gian đó, mình từng nghĩ bản thân chưa phù hợp với công việc sáng tạo nội dung game và không tiếp tục làm video", Hiền nói.

Tuy nhiên, một số người yêu thích Hiền đã động viên nên tiếp tục phát triển kênh. Nhờ vậy mà Hiền đã có động lực để quay trở lại làm video. Hiền cho biết trước khi trở lại đã nghiên cứu rất kỹ và nghiêm túc để xây dựng nội dung về game trên kênh TikTok của mình.

"Trước đây, mình chỉ đăng những video chơi game đơn thuần chứ không lộ diện. Mình bắt đầu chỉn chu hơn về mặt ngoại hình để xuất hiện trong những video chia sẻ kỹ năng chơi game. Bản thân mình phải tạo cá tính riêng biệt, ăn nói duyên dáng, hài hước thì mới thu hút được người xem. Ngoài ra, mình còn trau dồi kỹ năng chơi game, cách chỉnh sửa video ngắn và dài sao cho thu hút người xem", Hiền chia sẻ.

Đầu năm 2023, sau 1 tháng đi đúng hướng, Hiền đã đạt được 1 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Hiện tại, kênh TikTok của Hiền đạt 2,1 triệu lượt theo dõi. Song song đó, Hiền cũng phát triển nội dung trên YouTube. Tháng 12.2023, Hiền đạt 1 triệu lượt theo dõi và nhận về nút vàng trên nền tảng này. Hiền cho biết để có được video dài 1 phút trên TikTok, cô nàng phải dành khoảng 5 tiếng đồng hồ sáng tạo nội dung và chỉnh sửa. Còn với dạng video dài hơn 10 phút đăng tải trên YouTube, Hiền phải dành khoảng 12 tiếng đồng hồ làm việc.

"Thường mình sẽ quay lại một buổi chơi game cùng bạn bè có dung lượng từ 2 - 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, mình phải xử lý, cắt, chỉnh sửa để cô đọng lại còn 10 phút. Nội dung sẽ được chắt lọc là những đoạn hướng dẫn chơi, cuộc hội thoại hài hước, tình huống kịch tính trong game", Hiền cho biết.

Những tựa game mà Hiền hay chơi và sáng tạo nội dung là: roblox, liên quân, play together. liên minh huyền thoại… Ngoài ra, Hiền còn được mời để chơi thử và giới thiệu những tựa game mới: "Khó khăn lớn nhất đó là phải tốn thời gian tìm hiểu rõ về tựa game, sau đó truyền tải đến người xem một cách dễ hiểu nhất có thể. Vì khi người xem thích thú với video và muốn chơi thử game đó thì mình mới được gọi là thành công", Hiền chia sẻ.

Từ một cô nhân viên văn phòng có mức lương chỉ đủ sống thì giờ đây Hiền đã có thể xây sửa nhà và mua đất cho mẹ. Năm 2023, Hiền đã xây sửa lại nhà ở quê (tỉnh Hậu Giang) cho mẹ với chi phí hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, cô gái này còn mua cho mẹ một mảnh đất trị giá 500 triệu đồng. Hiện tại, thu nhập trung bình của Hiền khoảng 40 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Hiền còn đạt được một số thành tích trong lĩnh vực sáng tạo nội dung game như: top 5 best of gaming awards 2023, giải nhất gaming on TikTok. Hiền là một trong những nhà sáng tạo nội dung game được TikTok chọn đại diện sang Hàng Châu, Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển eSports (thể thao điện tử) Việt Nam tại ASIAD 19.

Nhà sáng tạo nội dung game Phước Long, chủ kênh Mikeden có hơn 2 triệu lượt theo dõi trên TikTok, nhận xét: "Mình đã làm việc với Hiền qua nhiều dự án và nhận thấy bạn rất chuyên nghiệp. Hiền luôn đến địa điểm quay sớm hơn mọi người, đọc kỹ kịch bản vào ngày hôm trước để cả đoàn không bị mất thời gian. Ngoài ra, khi làm việc với các công ty, Hiền luôn chủ động tải game về chơi thử, để làm video một cách công tâm và chân thật thay vì dùng nội dung có sẵn từ nhãn hàng. Và dù là nhà sáng tạo nội dung game top đầu nhưng Hiền vẫn rất thân thiện, giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm làm việc cho các bạn nhỏ hơn".