Xây nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 26.3, Thị đoàn An Nhơn (tỉnh Bình Định) phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TX.An Nhơn tổ chức xây dựng căn nhà nhân ái cho hộ ông Huỳnh Công Thành (ở thôn Hiếu An, xã Nhơn Khánh, TX.An Nhơn). Đây là hoạt động nhân Tháng Thanh niên và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2024) của Thị đoàn An Nhơn.

Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho ông Thành THỊ ĐOÀN AN NHƠN

Gia đình ông Thành thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Căn nhà của gia đình ông đã ở xuống cấp, hư hỏng nặng nhưng không có tiền sửa chữa.

Thị đoàn cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TX.An Nhơn đã vận động Ngân hàng BIDV, chi nhánh An Nhơn và Ủy ban MTTQ Việt Nam TX.An Nhơn tài trợ kinh phí 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình ông Thành xây nhà mới.

Ngoài ra, Đoàn xã Nhơn Khánh còn huy động 15 đoàn viên, thanh niên giúp gia đình ông Thành tháo dỡ nhà cũ, hỗ trợ ngày công vận chuyển vật liệu xây dựng…

Ngày 25.3, Thị đoàn An Nhơn đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình ông Thành.