Xây nhà trọn gói cần kiểm tra gì để hạn chế thấm và nứt tường?

Trước khi ký hợp đồng, gia chủ có thể đề nghị xem biên bản nghiệm thu mẫu của một công trình tương tự. Hãy xem biên bản có ghi rõ vị trí, kết quả kiểm tra và người xác nhận. Ba mốc nên thống nhất từ đầu gồm kiểm tra cốt thép trước khi đổ bê tông, kiểm tra đường ống trước khi che kín và kiểm tra chống thấm trước khi ốp lát.

Minh họa 3D. Đại diện Khải Minh trao đổi với gia chủ tại khu vực chuẩn bị nghiệm thu cốt thép





Một câu hỏi nên đặt ngay khi xem hợp đồng là "Nếu thử nước nhà vệ sinh phát hiện dấu hiệu rò, ai ghi nhận, ai sửa và ai kiểm tra lại trước khi lát gạch?" Kết quả kiểm tra lại cần được ghi nhận trước khi chuyển sang công việc tiếp theo.

Công ty Xây dựng Khải Minh tư vấn gia chủ làm rõ các mốc kiểm tra và hồ sơ cần lưu từ đầu. Khi nhận nhà, gia chủ có thể dùng danh sách đã thống nhất để đối chiếu biên bản, ảnh hiện trường và kết quả thử theo từng hạng mục.