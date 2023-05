Xe bán tải hút khách nhất Việt Nam tăng giá bán, ít nhất 10 triệu đồng

Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam đang chậm lại so với năm ngoái, Ford vẫn liên tục tăng giá bán nhiều mẫu mã ô tô của hãng đang phân phối tại Việt Nam. Sau đợt điều chỉnh giá bán các mẫu mã như Ford Territory, Everest, Explorer và mẫu xe thương mại Ford Transit theo hướng tăng thêm từ 4 - 40 triệu đồng từ đầu tháng 4.2023. Bước sang tháng 5.2023, hãng xe Mỹ tiếp tục tăng giá bán xe bán tải Ford Ranger - dòng xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam.



Ford tăng giá bán xe bán tải Ford Ranger - dòng xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam Bá Hùng

Theo đó, đúng như thông tin nhiều đại lý Ford đã hé lộ, bắt đầu từ tháng 5.2023, giá bán một số phiên bản Ford Ranger tăng thêm từ 10 - 20 triệu đồng so với trước đây.

Cụ thể, phiên bản Ranger XL 2.0L 4x4 MT vốn có giá 659 triệu đồng, từ tháng 5 sẽ tăng thêm 10 triệu đồng, lên mức 669 triệu đồng. Đây được xem là phiên bản tiêu chuẩn, có giá "mềm" nhất trong số danh mục phiên bản Ford Ranger tại Việt Nam.

Xe bán tải năm 2022: Ford Ranger và phần còn lại

Phiên bản Ranger XLS 2.0L 4x2 AT và Ranger XLS 2.0L 4x4 AT cũng có giá mới từ 707 – 776 triệu đồng, tăng lần lượt 19 - 20 triệu đồng so với giá bán trước đây. Trong khi đó, phiên bản Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT trang bị cao cấp nhất có giá bán lên tới 979 triệu đồng, tăng 14 triệu đồng. Với các bản Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT màu vàng Luxe và màu đỏ cam, giá bán lên đến 986 triệu đồng.

Kết thúc quý 1/2023, tổng doanh số bán Ford Ranger đạt 3.656 xe, chiếm gần 80% thị phần phân khúc xe bán tải Bá Hùng

Với mức tăng giá lần này, Ford Ranger là một trong những mẫu xe có giá bán cao nhất phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Cùng việc tăng giá, Ford cũng ngừng phân phối các bản XLS số sàn và XLT số tự động.

Nhà sản xuất tăng giá bán, tuy nhiên thực tế tại các đại lý phân phối, Ford Ranger vẫn được áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá từ 15 - 30 triệu đồng. Động thái này nhằm cạnh tranh với hầu hết các mẫu xe bán tải khác đang được giảm giá theo hình thức hỗ trợ từ 50 - 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe.

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc quý 1/2023, tổng doanh số bán Ford Ranger đạt 3.656 xe, chiếm gần 80% thị phần phân khúc xe bán tải. So với các đối thủ cạnh tranh vốn nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Ford Ranger hiện đang được Ford lắp ráp tại Việt Nam.