Xe bán tải tông liên hoàn tại Bình Dương: Tài xế không vi phạm nồng độ cồn

Liên quan vụ va chạm liên hoàn giữa ô tô bán tải và 3 xe máy khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương, ngày 18.3, Công an TP.Thuận An (Bình Dương), cho biết tài xế ô tô bán tải không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Xem nhanh 12h ngày 18.3: Xe bán tải va chạm liên hoàn ở Bình Dương, 1 người tử vong, 4 người bị thương

Theo điều tra, khoảng 16 giờ ngày 17.3, ô tô bán tải BS 61C - 557.14 do Tống Thanh T. (37 tuổi, ngụ Bình Dương) cầm lái, lưu thông trên đường ĐT 743B hướng ngã tư miếu Ông Cù về hướng ngã sáu An Phú.

Hiện trường vụ va chạm liên hoàn khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương Đ.T

Khi đến trước Bưu điện P.An Phú thì xảy ra va chạm với 3 xe máy gồm xe máy BS 18L1- 643.76 do anh Nguyễn Văn T. (34 tuổi, ngụ Nam Định) chở theo Yu L. (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc); xe máy BS 77M1 - 088.05 do Võ Văn H. (41 tuổi, ngụ Cà Mau) cầm lái và xe máy BS 66N1 - 460.04 do Dương N. (45 tuổi, ngụ Trà Vinh) điều khiển, chở vợ là chị K.T.A (44 tuổi).

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Văn T. tử vong tại chỗ, 4 người còn lại bị thương. Vụ tai nạn cũng khiến 4 xe cùng hư hỏng.

Qua kiểm tra, tài xế Tống Thanh T. không vi phạm có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.