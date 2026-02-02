Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe ben làm rơi đất đá xuống đường

Như Thảo
Tin, ảnh:
02/02/2026 06:51 GMT+7

Bạn đọc phản ánh thời gian gần đây, nhiều xe ben chở đất đá chạy vào hẻm 1014 Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), TP.HCM, không che chắn cẩn thận làm rơi đất đá xuống đường, gây nhếch nhác, bụi bặm và khiến mặt đường nhanh xuống cấp.

Đáng nói, trong con hẻm này có đến 3 trường học, gồm: Trường mầm non Trúc Đào, Trường tiểu học Lạc Hồng và Trường THCS Lạc Long Quân, nên phụ huynh, học sinh qua lại rất đông. Tình trạng xe ben thường xuyên chạy vào làm rơi đất đá xuống đường không chỉ gây nhếch nhác mà còn làm mất an toàn cho việc đi lại của người dân.

Xe ben làm rơi đất đá xuống đường- Ảnh 1.

Mặt đường xuống cấp

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt những xe ben vi phạm để bảo đảm an toàn giao thông.

