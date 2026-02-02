Xe ben làm rơi đất đá xuống đường

Bạn đọc phản ánh thời gian gần đây, nhiều xe ben chở đất đá chạy vào hẻm 1014 Tân Kỳ Tân Quý, P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), TP.HCM, không che chắn cẩn thận làm rơi đất đá xuống đường, gây nhếch nhác, bụi bặm và khiến mặt đường nhanh xuống cấp.

Đáng nói, trong con hẻm này có đến 3 trường học, gồm: Trường mầm non Trúc Đào, Trường tiểu học Lạc Hồng và Trường THCS Lạc Long Quân, nên phụ huynh, học sinh qua lại rất đông. Tình trạng xe ben thường xuyên chạy vào làm rơi đất đá xuống đường không chỉ gây nhếch nhác mà còn làm mất an toàn cho việc đi lại của người dân.

Mặt đường xuống cấp NHƯ THẢO

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt những xe ben vi phạm để bảo đảm an toàn giao thông.