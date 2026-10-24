Xe biển xanh, biển đỏ nào được lắp đèn, còi ưu tiên?

Ngày 23.10, đại tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, đã có văn bản phản hồi PV Thanh Niên về việc những xe biển xanh, biển đỏ... nào được phép lắp đèn, còi ưu tiên.

Xe ô tô lắp đặt đèn, còi ưu tiên phải có giấy phép

Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh nhiều xe biển xanh ở Vĩnh Long gắn đèn, còi ưu tiên, có dấu hiệu không thuộc các trường hợp được gắn đèn còi ưu tiên phóng nhanh, vượt ẩu, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long có thông tin về xe nào được gắn và mức xử phạt khi tự ý gắn đèn, còi ưu tiên.

Xe biển xanh lắp đèn ưu tiên lưu thông trên đường ở Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Cụ thể, những xe được lắp đèn, còi ưu tiên gồm: xe chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và xe chữa cháy của các lực lượng khác được huy động đi làm nhiệm vụ chữa cháy; xe của lực lượng quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp (gồm xe quân sự đi thực hiện nhiệm vụ chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, chỉ huy tác chiến, thông tin làm nhiệm vụ hỏa tốc, chỉ huy đoàn hành quân, xe làm nhiệm vụ kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự, bảo vệ đoàn); xe thực hiện nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc thực hiện hoạt động điều tra khác, áp giải bị can, bị cáo, phạm nhân; tham gia phòng, chống khủng bố;

Xe của lực lượng công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp bao gồm: xe CSGT thông đi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, chỉ huy, điều khiển, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, xe đi làm nhiệm vụ cảnh vệ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ; xe thực hiện nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc thực hiện hoạt động điều tra khác, áp giải bị can, bị cáo, phạm nhân; xe thông tin làm nhiệm vụ hỏa tốc; xe đi làm nhiệm vụ chống biểu tỉnh, bạo loạn, giải tán đám đông gây rối trật tự công cộng; xe đi làm nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin;

Xe của lực lượng kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp bao gồm: xe đi làm nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc thực hiện hoạt động điều tra khác; xe CSGT dẫn đường; xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu; xe hộ để đi làm nhiệm vụ; xe đi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh; xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật bao gồm: xe phục vụ ban chỉ đạo, xe phục vụ các lực lượng chức năng được huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Các phương tiện thuộc diện được quyền ưu tiên phải đáp ứng điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên theo quy định.

Chấn chỉnh tình trạng gắn đèn, còi ưu tiên trái quy định

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, đối với các xe ô tô tự ý lắp đặt, sử dụng đèn, còi ưu tiên trái quy định sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm: xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt, sử dụng trái quy định.

Ngày 23.9, đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đã có văn bản gửi các sở ngành và các xã, phường trong tỉnh về việc phối hợp thực hiện một số nội dung liên quan đến việc cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên.

Cụ thể, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên; tổ chức rà soát, chân chính việc đề nghị cấp giấy phép, bảo đảm không đề nghị cấp giấy phép đối với phương tiện không thuộc đối tượng hoặc không đủ điều kiện.

Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các quy định về xe ưu tiên, thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên và giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện các trường hợp tự ý lắp đặt, trang bị, sử dụng đèn, còi, cờ hiệu ưu tiên không đúng quy định sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.