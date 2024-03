Xe BMW tại Việt Nam ngày càng dễ tiếp cận, lái có còn 'chất'?

Hơn 10 năm về trước, chương trình lái trải nghiệm xe BMW Driving Experience diễn ra thường niên tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, giai đoạn chuyển giao nhà phân phối mới khiến người dùng không còn nhiều dịp lái thử xe BMW với các bài tập sa hình như trước, nhưng chương trình này đang "rục rịch" trở lại với nỗ lực lớn từ THACO AUTO.

BMW 320i thế hệ mới được dịp phô diễn công nghệ lái xe

Trở lại với cái tên mới BMW Spring Fest, chương trình này giúp giới truyền thông và người dùng trực tiếp cầm lái và trải nghiệm xe BMW 3-series và 5-series đời mới trong điều kiện lái xe hấp dẫn, phấn khích hơn, được đo lường để cảm nhận rõ nét đặc sản của xe BMW, đó chính là cảm giác lái, đặc biệt trên 2 dòng xe sedan của hãng.

Cảm giác lái vốn là khái niệm khá phức tạp, tổng hòa của rất nhiều yếu tố. Sức mạnh động cơ, phản ứng của hộp số, thiết kế công thái học, mức tác động của trợ lực, chân ga, bàn phanh… Tất cả đều mang tính quyết định khả năng vận hành của mỗi chiếc xe. Mỗi hãng xe đều có bí quyết riêng biệt để tạo nên cảm giác lái đặc trưng cho thương hiệu mình. BMW 3-series và BMW 5-series là những dòng xe hội tụ nhiều tinh hoa về cảm giác lái của BMW.

Cảm giác lái vẫn là "đặc sản" trên xe BMW, dù nhập khẩu hay lắp ráp trong nước

Trên những chiếc BMW 320i thế hệ mới, động cơ B48 và cảm giác vô-lăng đã được nâng tầm so với thế hệ trước. Cỗ máy 2.0 lít tăng áp ngỡ bình thường như xe phổ thông nhưng lại phản ứng lanh lẹ, nhất là ở chế độ lái Sport Plus. Vô-lăng trợ lực nhẹ hơn nhưng vẫn sở hữu đầy đủ cảm giác lái truyền thống của chiếc BMW, giúp người lái hoàn toàn tự tin phô diễn kỹ năng lái xe của mình.

Vận hành BMW 320i trong điều kiện vừa tăng tốc nhanh vừa đánh lái gắt và liên tục (zíc-zắc) dễ dàng hơn nhiều chiếc sedan thuần túy khác, chạm ngưỡng 60 km/giờ, liên tục chuyển hướng mà không gặp nhiều khó khăn. Hệ khung khung gầm cứng vững, được tính toán kỹ càng của nhà sản xuất khiến người lái ôm cua mượt mà, thân xe không bị vặn nhiều.

Dù chỉ là bản tiêu chuẩn nhưng BMW 320i vẫn mang lại cảm xúc cho người lái xe

Chuyển sang chế độ lái Sport, tắt hệ thống kiểm soát độ bám đường. Đề-pa tại chỗ nhưng giữ chân phanh. Bánh sau của chiếc BMW 320i rít lên trông như xe thể thao thuần túy, điều mà ít hãng xe thiết kế để phục vụ cá tính của người lái. Nhưng BMW 320i sinh ra không chỉ phục vụ người dùng có cá tính mạnh hay thích xe thể thao thuần túy, muốn trở lại cảm giác thụ hưởng như trên xe sedan hạng sang, chiếc xe chiều lòng người dùng bằng nhiều chế độ vận hành.

Những chiếc xe dùng để lái và trải nghiệm lần này chỉ là phiên bản BMW 320i, nhưng khi tắt đi chế độ kiểm soát lực kéo, lái xe với các thao tác ga và vô-lăng mạnh mẽ hơn, chiếc xe dễ dàng mang lại cảm xúc phấn khích. Đuôi xe dễ bị trượt hơn và đòi hỏi kỹ năng kiểm soát của người lái. Động cơ trang bị trên BMW 320i không quá mạnh nhưng đủ giúp tay lái thích "nghịch ngợm" có thể trình diễn những cú "drift" đẹp mắt và khả năng kiểm soát chiếc xe dễ dàng và ổn định đến bất ngờ. Những cảm xúc này có thể "thăng hoa" hơn với phiên bản BMW 330i.

BMW 520i không lanh lẹ như BMW 320i nhưng lại êm ái, đầm chắc hơn

Chuyển từ BMW 320i sang cầm lái BMW 520i mang đến cảm giác khác lạ cho tay lái. Chiếc BMW 520i vận hành êm ái và đầm chắc khá rõ, tăng tốc chậm hơn một chút so với BMW 320i, đây cũng là điều dễ hiểu với xe kích thước to lớn hơn và trọng lượng nặng hơn. Dù vậy, cảm xúc từ vô-lăng mang lại vẫn vẹn nguyên, nếu khéo léo chân ga vẫn đủ sức giúp chiếc xe di chuyển theo ý muốn, hoàn thành các góc cua một cách ngọt ngào theo kiểu phấn khích nhất. Nhờ sự ổn định, đầm chắc và có phần chậm hơn, hành khách đi cùng trên chiếc BMW 520i có cảm giác không "sợ" như ngồi trên chiếc BMW 320i mỗi khi vào cua gắt, bứt tốc.

Đây chỉ là bài sa hình lái trải nghiệm với quãng đường ngắn, không phải trên điều kiện lái xe thông thường, nhưng hãng xe Đức đã khéo léo đưa các tay lái đạt đến giới hạn của kỹ năng lái, cũng như có thể phô diễn hết khả năng của những chiếc BMW thế hệ mới, dù chỉ là phiên bản trang bị động cơ tiêu chuẩn.

Những chiếc BMW thế hệ mới vẫn vẹn nguyên "đặc sản" cảm giác lái vốn có



Những chiếc BMW 3-series và BMW 5-series ngày nay cũng đã "tiến hóa", hoàn toàn khác biệt so với chính 2 dòng xe này ở thế hệ cũ. Cảm giác lái "chất lượng" vẫn còn đó, nhưng mọi thứ đã được nâng tầm, mang đến cảm giác lái trải nghiệm thoải mái, dễ kiểm soát hơn so với trước, giúp các "tay mơ" cũng dễ dàng có được cảm giác của tay lái chuyên nghiệp, không chỉ thỏa mãn về tốc độ mà còn cảm nhận độ ổn định, an toàn trong các pha xử lý tình huống trên đường.

Giờ đây người Việt có thể sở hữu một chiếc BMW 320i lắp ráp trong nước với giá lăn bánh dưới 1,5 tỉ đồng, dễ tiếp cận xe Đức lái "chất" nhất từ trước đến nay.