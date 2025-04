Xe bọc thép đã có mặt, bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất đại lễ 30.4

Trong dịp cao điểm 30.4 - 1.5, các cảng hàng không, sân bay sẽ thực hiện áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1. Là cảng hàng không có số lượng chuyến bay phục vụ cao nhất cả nước, Cảng Tân Sơn Nhất là một trong những "điểm nóng" được cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn.

Hai ngày qua, nhiều hành khách di chuyển qua khu vực nhà ga quốc nội T1 - sân bay Tân Sơn Nhất không khỏi tò mò và thích thú khi nhìn thấy hình ảnh chiếc xe bọc thép đứng hiên ngang trước cổng nhà ga.

Xe bọc thép được điều động tăng cường an ninh cho sân bay Tân Sơn Nhất

Đây là lần thứ 2 sau Tuần lễ cấp cao APEC 2017, người dân được tận mắt chứng kiến hình ảnh xe bọc thép chuyên dụng bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), các loại xe chuyên dụng như xe bọc thép được điều động nằm trong kế hoạch áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay... trong dịp lễ 30.4 - 1.5. Thời gian áp dụng từ 26.4 (thứ sáu) đến hết 4.5 (chủ nhật).

Tại quyết định, Cục Quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu công an cửa khẩu các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh/thành phố có cảng hàng không, sân bay còn lại thông báo nội dung quyết định đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; các hãng hàng không Việt Nam; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được yêu cầu báo cáo tình hình công tác bảo đảm an ninh hàng không trong khoảng từ 14 giờ đến 15 giờ hằng ngày.

Trong thời gian áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp 1, lực lượng an ninh hàng không sẽ thực hiện bổ sung một số biện pháp như: tăng tần suất tuần tra khu vực công cộng, tăng cường kiểm soát ra/vào khu vực hạn chế, tăng cường soi chiếu đối với hành khách...

Khi có nguy cơ cao đối với an ninh hàng không, các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường được thực hiện theo 3 cấp độ, bao gồm: cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3. Trong đó, cấp độ 1 được áp dụng trong các trường hợp có sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của đất nước; có tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội phức tạp.