Xe bồn lật rồi bùng cháy, ít nhất 31 người chết ở Ai Cập

Ít nhất 31 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại thủ đô Cairo (Ai Cập), sau khi một xe bồn chở nhiên liệu bị lật trên tuyến đường cao tốc đông đúc.