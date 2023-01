Xe cảnh sát PCCC và CNCH gặp nạn: 2 chiến sĩ hy sinh, 4 chiến sĩ bị thương

Liên quan vụ việc xe cảnh sát PCCC và CNCH gặp tai nạn ở Bình Phước, 2 chiến sĩ hy sinh, sáng 6.1, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) và ban lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đến nhà 2 chiến sĩ hy sinh để thăm hỏi, động viên gia đình và thân nhân.

Theo đó, sau khi Công an tỉnh Bình Phước báo cáo vụ việc, sáng nay đại diện C07 do đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng C07 cùng đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và đoàn công tác đã đến nhà của thiếu úy Ngô Quang Sang và binh nhất Hồ Kiết Tường, là 2 chiến sĩ hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ vào chiều 5.1.

Tại các nơi đến thăm, đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng C07 cùng đại tá Bùi Xuân Thắng và ban lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các chiến sĩ.

Công an tỉnh Bình Phước hỗ trợ ban đầu cho thân nhân 2 chiến sĩ hy sinh mỗi gia đình 20 triệu đồng; 4 chiến sĩ bị thương, mỗi chiến sĩ 10 triệu đồng. C07 hỗ trợ gia đình chiến sĩ hy sinh mỗi gia đình 20 triệu đồng; 3 chiến sĩ bị thương nặng mỗi chiến sĩ 10 triệu đồng; 1 chiến sĩ bị thương nhẹ 5 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị công an các cấp cũng đến viếng thăm và chia buồn với gia đình 2 chiến sĩ hy sinh.





Liên quan vụ tai nạn trên, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, ngoài 2 chiến sĩ hy sinh, có 4 chiến sĩ khác trên xe bị thương. Các chiến sĩ bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Ban lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước luân phiên trực tại nơi các chiến sĩ điều trị.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 16 giờ ngày 5.1, xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bình Phước chở một số cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ.

Khi xe đến đoạn đường thuộc xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú thì bất ngờ bị tai nạn khiến xe bị lật. Vụ việc khiến 2 chiến sĩ gồm thiếu úy Ngô Quang Sang và binh nhất Hồ Kiết Tường hy sinh; chiếc xe hư hỏng.

Trong đêm 5.1, ban lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đã đến nhà của thiếu úy Ngô Quang Sang thăm hỏi và gửi lời chia buồn đến thân nhân và gia đình. Thi thể binh nhất Hồ Kiết Tường được đưa về gia đình rạng sáng nay. Dự kiến trong chiều nay 6.1, Công an tỉnh Bình Phước có thông tin chính thức về vụ việc này.

Công an tỉnh Bình Phước đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân vụ việc xe cảnh sát PCCC và CNCH gặp nạn khiến 2 chiến sĩ hy sinh và 4 chiến sĩ khác bị thương, đồng thời khẩn trương làm hồ sơ chế độ chính sách cho các chiến sĩ.